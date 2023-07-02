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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ بلجان الثانوية العامة 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدأ الآن طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان الفيزياء 2023 ، كما بدأ طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية امتحان التاريخ 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ويستمر زمن امتحان الفيزياء 2023 ، وامتحان التاريخ 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة ثلاث ساعات ، من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً .

كما بدآ الآن طلاب الثانوية العامة 2023 الدارسين في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء) والذي يستمر من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحا ، وبدأ كذلك طلاب الثانوية العامة 2023 مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى ويستمر من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحا.

امتحان الفيزياء 2023

بالنسبة لمواصفات امتحان الفيزياء 2023  الذي يؤديه الآن طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية فتتمثل فيما يلي :

  • الدرجة الكلية : من 60 درجة
  • عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات
  • عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة
  •  إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا

امتحان التاريخ 2023

أما عن مواصفات امتحان التاريخ 2023  الذي يؤديه الآن طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية فتتمثل فيما يلي :

  • الدرجة الكلية : من 60 درجة
  • عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات
  • عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة
  •  إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحان الفيزياء 2023 و امتحان التاريخ 2023 ، تكون 30% من الاسئلة للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بجانب التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن 85% من أسئلة امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 عبارة عن اسئلة اختيار من متعدد MCQ ، بالإضافة إلى وجود جزء مقالي لا تتعدى نسبته 15% 

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