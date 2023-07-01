سماع دويّ انفجارات في ثكنة عسكرية بـ عدن

سمع دوي انفجارات عديدة، مساء اليوم السبت، في ثكنة عسكرية لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.



جاء ذلك وفق ما أفاد به مصدر في السلطة المحلية في مدينة عدن ونقلته وكالة “سبوتنيك” الاخبارية الروسية



وقال المصدر إن انفجاراً وقع في مخزن للذخيرة داخل معسكر قوات الحزام الأمني في منطقة الشعب ضمن مديرية البريقة غرب عدن، أعقبته سلسلة انفجارات متتالية رافقها تصاعد لأعمدة الدخان.



وألحقت الانفجارات أضراراً مادية في المعسكر، بينما لم يسجل ضحايا نتيجة لها، بحسب المصدر ذاته، الذي أشار إلى أنه من المقرر تشكيل لجنة تحقيق في أسباب انفجار مخزن ذخائر المعسكر الأمني.

ومنذ أغسطس 2019، تسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مطالب بانفصال جنوب اليمن، على مدينة عدن المعلنة عاصمةً مؤقتةً لليمن، بعد مواجهات مع قوات الجيش اليمني في المدينة استمرت 4 أيام، خلفت نحو 40 قتيلاً و260 جريحاً، حسب الأمم المتحدة.



وفي 5 نوفمبر 2019، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها المجلس بـ 5 حقائب.



ويشهد اليمن للعام التاسع على التوالي، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، وتسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.