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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا بـ30 يونيو.. محافظ الغربية يكرم 63 من أسر شهداء الجيش والشرطة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء السبت ٦٣ أسرة من أسر شهداء الواجب الوطني من الجيش والشرطة، وذلك في احتفالية كبرى نظمها نادي سبورتنج كاسل. 

 

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وفي كلمته أكد محافظ الغربية أننا نحتفل اليوم بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو، تلك الثورة العظيمة التي أخرجت مصر من النفق المظلم، واستعادتها ممن حاولوا اختطافها، وكان ثمن ذلك هو دماء وأرواح شهدائنا، فتحية إجلال وتقدير وإعزاز لكل بطل من أبناء جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة. 

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كما وجه رحمي الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي قاد مصر، وتحمل المسئولية في وقت صعب، واستطاع بناء الجمهورية الجديدة التي ننعم فيها اليوم بالأمن والأمان، واستعادت فيها مصر مكانتها، ومستمرين تحت قيادته الحكيمة في معركة البناء والتنمية. 

واختتم المحافظ كلمته بتوجيه الشكر لنادي سبورتنج كاسل على هذا الاحتفال، كما وجه التهنئة لجميع الحاضرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعقب كلمته حرص رحمي على اصطحاب الأطفال للمنطقة الترفيهية وتسليمهم الهدايا. 

وخلال الحفل تم عرض فيلمين من إعداد الشئون المعنوية للقوات المسلحة، كما أعلن رئيس النادي منح العضوية الفخرية لأسر الشهداء الحاضرين.

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أسر شهداء الجيش أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أسر شهداء الجيش والشرطة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئ الشئون المعنوية للقوات المسلحة السيسى رئيس الجمهورية

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