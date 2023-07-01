أمريكا : فرصنا نادرة لتجنيد جواسيس في روسيا

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، مساء السبت، إن الاستياء داخل روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا يمثل فرصة عظيمة ونادرة لتجنيد الجواسيس لا تتكرر سوى مرة واحدة كل جيل.

وأكد، خلال محاضرة ألقاها في مؤسسة ديتشلي البريطانية في أوكسفوردشير بإنجلترا، أن الوكالة لن تترك تلك الفرصة تضيع هباء.

وأضاف بيرنز، الذي كان سفيرا للولايات المتحدة في موسكو: "سيستمر السخط من الحرب في إضعاف القيادة الروسية في ظل مواصلة أسلوب الدعاية للدولة وممارسة القمع".

وأشار إلى أن "هذا الاستياء يخلق فرصة لنا في المخابرات المركزية الأمريكية لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل، لن ندعها تذهب سدى".

