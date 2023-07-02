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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: بايدن يقودنا إلى حرب عالمية ثالثة

أرشيفية
أرشيفية

جدد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس السبت، التأكيد على أن الرئيس جو بايدن يقود الولايات المتحدة إلى حرب عالمية ثالثة، واصفًا إياه بأنه "ليس لديه أدنى فكرة عما يفعله".

وكرر ترامب في تجمع حاشد في ساوث كارولاينا وعده بحل النزاع الأوكراني بسرعة إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

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وقال ترامب لمؤيديه: "جو بايدن يقودنا إلى حافة حرب عالمية ثالثة، ليس لديه أدنى فكرة عما يفعله.. لا يمكن الإخطاء بين أوكرانيا والعراق، وبكل تأكيد، لا يمكن فعل ذلك مرتين".

وأضاف: "من الأفضل عدم ارتكاب أخطاء في القرارات بما يتعلق بالوضع مع روسيا، لأننا في طريقنا إلى الحرب العالمية الثالثة"، مشيرا إلى أن بايدن "غير مؤهل بشكل صارخ".

 

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