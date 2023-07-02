أسوان يعلن تمسكه بإقامة الجولة الأخيرة من الدوري بتوقيت واحد

أجرى المستشار الدكتور الشافعى صالح رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى اتصالا مع عامر حسين المسئول عن لجنة المسابقات برابطة الأندية وعضو مجلس إدارة إتحاد الكرة، للتأكيد على تمسك نادى أسوان بطلبه وحقه فى إقامة مباريات الجولة 34 الأخيرة للأندية المتنافسة على البقاء فى توقيت واحد .

وجاء هذا التمسك من جانب نادي أسوان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع ،وطالب نادى أسوان الرياضى المسئولين عن لجنة المسابقات بالإلتزام والحرص على تطبيق البند الذى أعلنته إدارة المسابقات مع إعلان مواعيد الجولتين الأخيرتين ،و الذى نص على " يحق لإدارة المسابقات إجراء تعديل فى مباريات يومى 14 / 15 يوليو 2023 إذا إستدعى الأمر بناء على نتائج مباريات الجولة 33 تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية " .

وقرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى إرسال خطابا رسميا لإدارة المسابقات بهذا المضمون لحفظ حقوق نادى أسوان وتمسكه العادل بتطبيق بند تكافؤ الفرص فى مباريات الجولة الأخيرة للدورى الممتاز .