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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلم النور.. محطات سيمنز إنجاز مصري ساهم في حل أزمة الكهرباء

الكهرباء
الكهرباء

عرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، فيلما وثائقيا بعنوان "حلم النور .. كيف كانت الكهرباء قبل 30 يونيو وكيف أصبحت؟". 

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وجاء في الفيلم: "من بلد كان عندها عجز في قطاع الكهرباء لبلد أصبح يصدر الكهرباء، ومن بلد كان يعتمد على السولار كمكون أساس في إنتاج الكهرباء لبلد يعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية ثم ستعتمد على الطاقة النووية من أجل إنتاج هذه الكهرباء.. ببسيطة شديدة، دون الكهرباء لم يكن من الممكن بناء المدن الجديدة والتعمير وشق الطرق وزيادة الرقعة الخضراء". 

 

وبدأ الحل الجذري للأزمة من وعد للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عام 2014 بان يكون صيف 2015 دون اقنطاعات كهربائية، حيث وضعت الحكومة الخطوة العاجلة وجرى تطبيقها في 8 شهور بتكلفة اقتربت من ملياري دولار، وكانت كلمة السر فيها محطات سيمنز الثلاث، حيث أشاد العالم بها كله، وأضافت لشبكة بلادنا 45% من قدرتها التي كانت موجودة واعتمدت على الغاز الطبيعي الذي لدينا منه احتياطيات ضخمة كبديل للسولار الذي نستورده وهو ما وفر كثيرا على خزانة الدولة المصرية.

 

وتم إنشاء هذه المحطات في أقل من 3 سنوات من يوم تاريخ التوقيع في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وهذا رقم عالمي، حتى أن المستشارة الألمانية السابقة سألت وزير الكهرباء عن سر عدم إنشاء محطات للكهرباء في ألمانيا بمثل هذه السرعة، فكان الرد عليها "هذا الأمر لا يمكن تنفيذه إلا مرة واحدة فقط".

 

سيمنز محطات سيمنز الكهرباء اخبار التوك شو الطاقة

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