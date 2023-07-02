أخطر المهن في مصر.. كيف كانت أزمات محصلي الكهرباء قبل 30 يونيو؟

عرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، فيلما وثائقيا بعنوان "حلم النور .. كيف كانت الكهرباء قبل 30 يونيو وكيف أصبحت؟".

وقال الإعلامي مصطفى كفافي في الفيلم: "صُنفت مهنة كشاف الكهرباء كأحد أخطر المهن في بر مصر، وكان المشتغل بهذه المهنة يواجه الخطر وحيدا بسبب السخط الشعبي على أوضاع الكهرباء".

وحكى حمدي لطفي الذي كان مسؤول التحصيل في منطقة شق الثعبان وبها أكبر مجمع لمحاجر الرخام والجرانيت في العاصمة تفاصيل تعرضه لمضايقات كثيرة جدا في فترة حكم الأهالي: "الكهرباء كانت تنقطع لمدة 8 ساعات يوميا، ولكي نتعامل مع المشتركين في المصانع والمنشآت التجارية ونقوم بتحصيل الأموال منهم كنا نعاني، لم يكن هناك أي أحد لتقديم يد العون لنا".

وأضاف لطفي: "لدينا زملاء كانوا يقعون في مشكلات كبيرة، حتى ان بعضهم تعرضت أموال التحصيل التي جمعهوها للسرقة، وآخرون سُرقت سيارات وزارة الكهرباء الخاصة بهم، كنا نعاني من صعوبات كثيرة، كانوا بيقولوا لنا منكم لله، الناس كانت متخيلة إننا ممكن نحل مشكلاتها لمجرد إننا من وزارة الكهرباء".

الفيلم إشراف على المحتوي والإعداد محمد المعتصم، وبرديوسر سارة عصام، وإعداد محمد سامي، وكتابة وتقديم مصطفي كفافي إخراج محمود نديم، وإشراف عام دينا كريم.