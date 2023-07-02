عرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، فيلما تسجيليا بعنوان "حلم النور .. كيف كانت الكهرباء قبل 30 يونيو وكيف أصبحت؟".

وجاء في الفيلم على لسان الإعلامي مصطفى كفافي: "في كتاب الجغرافيا، تعلمنا ان مصر فيها أكبر سطوع شمس في العالم، والمدرس قال لنا إن التطبيق الحقيقي للسطوع الشمسي يحدث على أرض مصر، لذلك، فإن الشمس واضحة لدينا بأقل نسبة رطوبة وأكبر نسبة تجعل الخلية الشمسية يصدر عنها طاقة".

وأضاف: "كان السؤال الذي يتكرر داخلي وأنا طفل، وعندما كانت الكهرباء بدأت تقطع، هذا السؤال بدأ يلح عليّ أكثر فأكثر، إيه اللي مأخرنا كده، في عام 2012 كانت لديّ وقفة مهمة جدا مع هذه القصة، حيث خرجت أغلب محطات الكهرباء عن العمل لعدم توافر الوقود".

وواصل: "كان مشهدا معتادا جدا ان نجد في الأسواق المولدات الكهربائية التي كانت تشغل المحلات التجارية، لكنها توقفت عن العمل بسبب أزمة السولار، وبلغت نسبة الانقطاعات الكهربائية من 12 لـ18 ساعة، وكان المشهد الأكثر تأثيرا هو خروج المستشفيات عن العمل بسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة، وتسبب هذا الأمر في ضحايا بالجملة، سواء في غرف العمليات أو حضانات الأطفال".

الفيلم إشراف على المحتوي والإعداد محمد المعتصم، وبرديوسر سارة عصام، وإعداد محمد سامي، وكتابة وتقديم مصطفي كفافي إخراج محمود نديم، وإشراف عام دينا كريم.