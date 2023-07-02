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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت: أخيرا تصويبة محمود صابر تهز شباك الجابون

صدى البلد

أشاد الإعلامي هاني حتحوت بهدف اللاعب محمود صابر الذي أحرزه لمنتخب مصر الأولمبي أمام الجابون ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وكتب هاني حتحوت عبر حسابه بموقع فيسبوك: “أخيرًا.. أخيرًا هدف لمنتخب مصر، وأخيرًا تصويبة من تصويبات محمود صابر تهز الشباك.. منتخبنا الأوليمبي في الصدارة”.

سجل محمود صابر لاعب منتخب مصر الأولمبي الهدف الأول أمام منافسه الجابون في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وجاء هدف صابر من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42

وإذا استمر تقدم منتخب مصر الاولمبي علي نظيرة الجابون يتأهل منتخب مصر إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية كأول مجموعته برصيد 7 نقاط فيما يحتل منتخب مالي المركز الثاني حاليا متقدما علي النيجر بنتيجة هدف دون رد.

الاعلامي هاني حتحوت منتخب الأوليمبى منتخب مصر الجابون

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