مهيب عبد الهادي: مبروك لمصر الصعود لنصف نهائي الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

حرص الإعلامي مهيب عبد الهادي علي تهنئة منتخب مصر بالفوز علي الجابون في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وكتب مهيب عبد الهادي :مبروووووك لمصر الصعود لنصف نهائي كاس الأمم الافريقية تحت 23 عام بعد الفوز علي الجابون 2/0.

نجح منتخب مصر الأولمبي في إضافة الهدف الثاني في شباك منافسه الجابون في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وسجل أسامة فيصل لاعب منتخب مصر الأولمبي الهدف الثاني أمام منافسه الجابون من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع الي تقنية الفيديو في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

فيما جاء هدف منتخب مصر الأول عن طريق محمود صابر من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42

وبهذا الفوز يتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية كأول مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما يحتل منتخب مالي المركز الثاني.