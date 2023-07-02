عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادي: مبروك لمصر الصعود لنصف نهائي الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

صدى البلد

حرص الإعلامي مهيب عبد الهادي علي تهنئة منتخب مصر بالفوز علي الجابون في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وكتب مهيب عبد الهادي :مبروووووك لمصر الصعود لنصف نهائي كاس الأمم الافريقية تحت 23 عام بعد الفوز علي الجابون 2/0.

نجح منتخب مصر الأولمبي في إضافة الهدف الثاني في شباك منافسه الجابون في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وسجل أسامة فيصل لاعب منتخب مصر الأولمبي الهدف الثاني أمام منافسه الجابون من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع الي تقنية الفيديو في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

 

فيما جاء هدف منتخب مصر الأول عن طريق محمود صابر من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42

 

وبهذا الفوز يتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية كأول مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما يحتل منتخب مالي المركز الثاني.

 

منتخب مصر الجابون فوز منتخب مصر الإعلامي مهيب عبد الهادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

الجزيرة الإماراتي يضع شرطًا صادمًا أمام أي نادٍ يطلب ضم بن شرقي

يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

بدأ تطبيقهما اليوم .. قراران مهمّان من الحكومة بشأن دعم السلع التموينية

ترشيحاتنا

حلم باريس| منتخب مصر الأولمبي إلى نصف نهائي أمم إفريقيا.. سحق الجابون واقترب من الأولمبياد

إسرائيل تشن ضربات جوية على سوريا

ماذا يفعل الذكر في جسم الإنسان ؟ علي جمعة يرد

منتخب مصر الأولمبي يتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا بثنائية نظيفة أمام الجابون

بعد نحر الأضاحي.. الطرق المثلى لحفظ جودة اللحوم وقيمتها الغذائية

سعر مرسيدس E 200 موديل 2023 في مصر | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طحينة للمشويات زي المطاعم

أحدث حلويات عيد الأضحى.. طريقة عمل حلوى المسخسخة بمكونات سهلة وسريعة

فوائد الفاصوليا الخضراء.. تحميك من أمراض خطيرة

بعد عصيان إمام عاشور ورفض العودة لناديه|بماذا أغرى الأهلي نجم ميتلاند الدنماركي للتوقيع؟

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ