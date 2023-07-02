متحدث الكهرباء: أي تطوير يحتاج إلى إلمام بالواقع وإرادة.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنّ الفيلم الوثائقي الذي عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" بعنوان "حلم النور .. كيف كانت الكهرباء قبل 30 يونيو وكيف أصبحت؟" تسجيل لنقطة تحول كبيرة جدا في مصر من إظلام إلى تقدم ومكانة تليق بمصر.

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية: "أي تطوير يحتاج إلى إلمام بالواقع وإرادة، فقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا القطاع الحيوي وأنه أمن قومي، وأكد على أهمية التخطيط العلمي السريع".

وتابع متحدث الكهرباء: "الدعم الكبير الذي حصل عليه القطاع من الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل هناك تضافر جهود كبير جدا، فالنجاح الذي تحقق في هذا القطاع على مدار السنوات الماضية لا ينسب إلينا فقط، ولكن هناك وزارة البترول والقوات المسلحة والتعاون الدولي والبنك المركزي".

