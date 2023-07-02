السفير الأردني: ما تحقق في مصر بملف الكهرباء معجزة.. فيديو

عرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، فيلما وثائقيا بعنوان "حلم النور .. كيف كانت الكهرباء قبل 30 يونيو وكيف أصبحت؟".



وقال أمجد العضايلة السفير الأردني في مصر: "معجزة أن تكون في حالة عجز عن توليد الطاقة الكهربائية للمنازل المصرية، وفجأة يصبح لديك فائضا كبيرا جدا وتصدر الطاقة لدول المشرق العربي ولدول أفريقيا ودول أوروبية، هذا شيء عظيم جدا ويدعو للفخر والاعتزاز، لأن الكهرباء المصرية اليوم تضيء بلاد الشام وستضيء دول أوروبية في المستقبل".



وجاء في الفيلم على لسان الإعلامي مصطفى كفافي، أنه في عام 2019 ارتفعت نسبة الغاز الطبيعي المصري الذي يغذي محطات الكهرباء الأردنية إلى 50%، وفي نفس العام تم توقيع اتفاق الربطج الكهربائي مع المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح السفير الأردني: "وقعنا الاتفاقية منذ 3 سنوات، ونصت على أن يكون هناك ربط كهربائي، وهذا الأمر يقدر حاليا بـ450 ميجا وات ونتطلع في سنة 2024 إلى أن يصل إلى 1100 ميجا وات، والتبادل الكهربائي ليس للأردن فحسب، ولكن هناك خطط الآن للامتداد نحو العراق ودول أخرى في المنطقة بالمستقبل القريب".



الفيلم إشراف على المحتوي والإعداد محمد المعتصم، وبرديوسر سارة عصام، وإعداد محمد سامي، وكتابة وتقديم مصطفي كفافي إخراج محمود نديم، وإشراف عام دينا كريم.

