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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث الكهرباء: نقلة ضخمة في البنية التحتية بمصر منذ 30 يونيو.. فيديو

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنّ مبادرة حياة كريمة تؤكد دائما وأبدا على تحقيق نقلة نوعية ضخمة في البنية التحتية منذ ثورة 30 يونيو، وهو ما جعل هناك رؤى سياسية واضحة ومعتمدة على التخطيط السليم، وأصبحت مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة، ومركزا مهما جدا للطاقة الخضراء والطاقة المتجددة.

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية: "تنفيذ هذه المخططات والرؤى لم يكن أمرا سهلا، هناك دول كثيرة لديها تحديات كبيرة في ملف الطاقة، نتحدث عن دول كبيرة، وهذا الأمر ليس لدينا".

وتطرق متحدث الكهرباء، إلى التحديات، قائلا: "التحديات المالية كانت كبيرة، ولم تكن ثقة المستثمر في الواقع المصري لم تكن في أفضل حالاتها، وأوجه التحية لمحطات شركة سيمنز الألمانية، لأنها وثقت في التخطيط السليم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان هناك اجتماعات شبه أسبوعية أو يومية لتنفيذ محطاتها الثلاثة الكهربائية في غضون سنتين ونصف السنة، مع العلم أن إنشاء المحطة الواحدة يستغرق 5 أو 6 سنوات".
 

أيمن حمزة وزارة الكهرباء حياة كريمة البنية التحتية الطاقة المتجددة

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