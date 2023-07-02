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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد محجوب: مواطنو الإسماعيلية كانوا الدرع الحامي لي في قضية وادي النطرون

خالد محجوب
خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن قضية وادي النطرون عندما طُلبت منه بشكل رسمي من النائب العام طلعت عبدالله آنذاك، بعد أن خاطبه رئيس المحكمة الابتدائية وقال له إنه يريد القضية للأهمية حرص على أن تكون القضية بحوزته، وكان الجميع يخشون أن تكون القضبة معهم، مضيفا أن قضية وادي النطرون كانت بحوزته كاملة بأدلتها وكان يسافر بها الإسماعيلية إسبوعياً ولم يكن قلقا. 

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وأكد خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان اتفقوا مع كوادرهم برفع قضية الرد والتي تمت في مكتب الحرية والعدالة بالحزب مع أحد قضاه من أجل مصر.

 

وأضاف في حديثه، أنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير لمواطني محافظة إسماعيلية الذين وقفوا بجواره في هذه القضية بكل عزم وقوة، حيث كانوا يقفون خارج المحكمة لحمايته من بطش الإخوان، مضيفاً: "مواطنو الإسماعيلية ساعدوني بعد الله سبحانه وتعالى".

 

وتابع: "محامو الإسماعيلية طلب منهم من الإخوان إحداث شغب في الجلسة، وأن يخوضوا البادرة برد القاضي، ولكن رفضوا هذه المغريات الإخوانية، والمحامي الذي وافق على هذه المغريات كان في دمياط ودفع القضية بالفعل وقال أنني قاضي وكان والدي وزير أوقاف ووالد زوجتي مناصر لأحمد شفيق، لذا تقدمت لمحكمة الاستئناف بالنفي على تلك الادعاءات بالأدلة الموثقة، واستطاعت إثبات فشل الإخوان في إبعادي عن قضية وادي النطرون".

  

وأشار إلى، أن الشهيد هشام بركات كان رئيس المكتب الفني الخاص بمحكمة استئناف الإسماعيلية التي تتلقى طلبات الرد، قائلاً: "تلقيت منه اتصال وقال لي ربنا يكون في عونك وحافظ على نفسك".

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