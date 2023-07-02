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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إعلان الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

وزارة البيئة
وزارة البيئة

أعلنت وزارة البيئة عن الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع هيئة المعونة اليابانية "الجايكا"، ومركز تكنولوجيا البلاستيك.

تتضمن مادة بقانون تنظيم إدارة المخلفات تختص بإدارة تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام و إصدار مواصفة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ليكون الحد الأدنى لسمك الكيس البلاستيك 22 مايكرون وتم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع لتصنيع بدائل البلاستيك من الحجر الجيري باستثمارات بقيمة 21 مليون دولار للمشروعات و  توقيع ميثاق إعادة تدوير البلاستيك مع كبرى الشركات العاملة من منطلق المسئولية الممتدة للمنتج و تنفيذ حملات التوعية بأخطار البلاستيك وتوزيع أكياس متعددة الاستخدام وحقائب من القماش ، بالإضافة إلى إعلان مدن خالية من البلاستيك كالغردقة وشرم الشيخ، والتعاون مع المبادرات الشبابية.

 

وتوقف عدد من المحلات في منطقة الزمالك عن استخدام البلاستيكية إطلاق مبادرة "نستلة لإستعادة وتدوير مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية" وإطلاق حملة الحد من استخدم الأكياس البلاستيك وتوزيع الأكياس الورقية الصديقة للبيئة على المحلات والبازارات في مدينة دهب، وإطلاق مبادرات مع الجامعات لرفع وعي الشباب كجامعة عين شمس والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. 

وأطلقت شركة بيبسيكو مصر مصنع لجمع وإدارة المخلفات تحت عنوان "دور لبكرة"، برعاية وزارة البيئة وبالتعاون مع مبادرة دورنا.

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