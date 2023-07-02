مدرب المنتخب الأولمبي: سنقاتل للدفاع عن حلمنا ببلوغ الأولمبياد وإحراز لقب إفريقيا

أعرب البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن سعادته بتحقيق الفوز علي منافسه الجابون والتأهل الي نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وأضاف ميكالي: نجحنا في اختراق دفاعات الجابون القوية خلال مباراة صعبة وهدفنا التأهل للأولمبياد وهو هدفنا الأول.

وأضاف ميكالي: تخيلنا سيناريو المباراة وكنا علي علم بقوة دفاعات الجابون وخطورة تحولاتهم من الدفاع للهجوم وكنا نحتاج لهدف واحد فقط لتكون المباراة أسهل وهو ما حدث بالفعل.

وأكمل: شعرت بالقلق لأننا لم نستطع صناعة أهداف في وقت مبكر والمباراة حاسمة بالنسبة لنا ولم تكن مستحيلة، هناك منتخب كان يقاتل علي الجانب الآخر للفوز وصدارة الترتيب، ونحن أيضا بحاجة للصدارة رفم الصعوبات التي واجهتنا خلال لحظات المباراة والتوازن هو سبب الفوز.



واختتم ميكالي تصريحاته قائلا: تنتظرنا مباراة صعبة في الدور المقبل قبل النهائي وسنقاتل من أجل الدفاع عن حلمنا المزدوج ببلوغ الأولمبياد واحراز لقب إفريقيا.