الجيش السوري يعلن التصدي لضربة صاروخية إسرائيلية على حمص.. وسوناك يعتزم إبرام اتفاق مع إيطاليا لوقف تدفق المهاجرين .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

إطلاق أول بورصة للعقود الآجلة في مصر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

تجدد المظاهرات في إسرائيل احتجاجًا على التعديلات القضائية

ماسك يضع قيودا جديدة على مستخدمي تويتر

رومانيا تطلب من 40 دبلوماسيا وموظفا روسيا مغادرتها

لوكاشينكو يحظر إعلام "الدول غير الصديقة" في بيلاروسيا

وسط شغب ونهب واشتباكات.. انطلاق مراسم تشييع نائل في فرنسا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن أول بورصة للعقود الآجلة في مصر ستطلق خلال النصف الثاني من العام الحالي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تأسيس شركة تسويات لخدمات التقاص، وتشكيل مجلس إدارتها، وذلك في إطار الحرص على التنويع في تقديم الخدمات، وتدشين نشاط المشتقات المالية. ويشارك في بورصة العقود الآجلة كل من المضاربين والمتداولين بالهامش، وتصدر منتجات، العقود الآجلة والمستقبلية على الأسهم، وعقود خيارات الأسهم، وعقود خيارات المؤشرات، وعقود المبادلة، والعقود المستقبلية والخيارات للسلع.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن لدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية في أجواء ريف حمص، وأسقطت معظمها، فيما أعلنت إسرائيل سقوط صاروخ سوري داخل أراضيها.

وقالت "الوطن" إن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال في بيان له: "إطلاق صاروخ مضاد للطيران من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل، وأنه انفجر في الجو على ما يبدو".

وأشارت "القبس" إلى أن الآلاف من الإسرائيليين شاركوا في مظاهرات حاشدة، مسا السبت؛ احتجاجًا على خطة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية، وذلك ضمن سلسلة مظاهرات لم تتوقف منذُ 26 أسبوعًا على التوالي، حيثُ ينظمها الإسرائيليون منذُ إعلان حكومة نتنياهو نيتها إقرار خطة للتعديلات القضائية.

دوليًا، قالت "الراي" إن الملياردير الأمريكي ومالك "تويتر" إيلون ماسك أعلن عن قيود جديدة على استخدام المنصة، وصفها بـ"المؤقتة"؛ وذلك لمحاربة عمليات سرقة البيانات من تويتر، حيث إن أصحاب الحسابات الموثقة يمكنهم قراءة 6000 تغريدة يوميا، أما أصحاب الحسابات غير الموثقة فيمكنهم قراءة 600 تغريدة يوميا، بينما أصحاب الحسابات غير الموثقة والجديدة يمكنهم قراءة 300 تغريدة فقط في اليوم.

وذكرت "الجريدة" أن الحكومة الرومانية، أعلنت أن أربعين دبلوماسياً وموظفاً في السفارة الروسية في بوخارست سيغادرون البلاد، بطلب من الحكومة؛ إثر تدهور العلاقات بين البلدين، على خلفية الحرب ضد أوكرانيا. وذكرت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان، بأن أحد عشر دبلوماسياً و20 فرداً من الطاقم التقني والإداري ترافقهم عائلاتهم "سيغادرون البلاد بواسطة طائرة مدنية تابعة لشركة طيران روسية".

وقالت "القبس" إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعتزم إبرام اتفاق مع إيطاليا لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وإعادتهم إلى شمال أفريقيا، مشيرةً إلى أن سوناك أرسل سكرتير مجلس الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية، سايمون كيس، إلى إيطاليا منتصف يونيو/حزيران؛ لعقد اجتماعات على مدى يومين مع كبار المسؤولين بالحكومة الإيطالية للعمل على اتفاق.

وقالت "الراي" إن رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، وقع على قانون يسمح بحظر وسائل الإعلام من "الدول غير الصديقة" التي فرضت عقوبات على بلاده، وفق ما ذكره منفذ بول بيرفوفو الإعلامي الحكومي الذي يغطي أنشطة الرئيس.

وأشارت "الوطن" إلى أن مراسم تشييع الشاب نائل الذي قتل برصاص شرطي، انطلقت أمس بعد تواصل أعمال الشغب لليلة الرابعة على التوالي، ورافقتها أعمال نهب ومواجهات في أرجاء البلاد، تخللها توقيف أكثر من ألف شخص. ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي ودركي مدعومين بآليات مدرعة لضبط أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل الشاب، وتواصلت في الكثير من الأحياء الشعبية في البلاد ليل الجمعة/السبت مع "تراجع حدتها"، بحسب وزارة الداخلية.