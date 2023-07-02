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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي على كييف

أرشيفية
أرشيفية

قال مسؤول عسكري أوكراني، اليوم الأحد، إن روسيا شنت هجوماً بطائرات مسيرة على كييف هو الأول منذ 12 يوماً، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت بشكل مبدئي جميع الأهداف لدى اقترابها.

وأضاف الكولونيل سيرهي بوبكو الذي يرأس الإدارة العسكرية في كييف في منشور على تيليجرام: "هجوم آخر للعدو على كييف.. في الوقت الراهن لا توجد معلومات عن خسائر محتملة في الأرواح، أو أضرار".

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ونقلت "رويترز" عن شهود قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات تشبه أصوات أنظمة الدفاع الجوي تصيب أهدافاً.. ولم ترد أي معلومات بعد عن حجم الهجوم.

وكانت صفارات الإنذار دوت في كييف ومنطقتها وعدد من المناطق في وسط وشرق أوكرانيا بعد الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي (2300) للتحذير من غارات جوية.

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الدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي على كييف

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