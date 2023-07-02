عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: دعم برنامج الغذاء للقطاع الزراعي ينعكس على زيادة إنتاجية المحاصيل

النائب عزيز سابق
النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات

قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة للقطاع الزراعى لم يشهدها منذ عقود طويلة، وذلك في ظل إهتمامات القيادة السياسية بتحقيق الأمن الغذائي لا سيما من المحاصيل الإستراتيجية.

و أكد “ سابق” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن دعم برنامج الغذاء العالمي لمصر بمبلغ 431 مليون دولار في 5 قطاعات، إجراء يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية في ظل الخطوات التي تنفذها الحكومة من استصلاح مساحات ساشعة من الأراضي والعمل علي تحسين أحوال معيشة المزارعين بما ينعكس بالإيجاب علي زيادة الإنتاجية.

ولفت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلي أن دعم برنامج الغذاء العالمي للقطاع الزراعي يسهم أيضا في الإسراع من تنفيذ أهداف خطة التنمية الشاملة المستدامة والتي من أبرز مستهدفاتها النهوض بالقطاع الزراعي، معقبا “ مصر في الأصل بلد زراعية بها كافة المقومات الطبيعية والبشرية التي تميزها عن كثير من الدول”.

وتابع النائب: في السابق كان يتم زراعة المحاصيل وفقا لموسم زراعتها فقط، بعكس الآن يتم زراعة أي نوع من المحاصيل في أي فترة من العام، بل ويتم توفيرها بإنتاج ضخم لتلبية الاستهلاك المحلي.

غرفة عمليات الزراعة تستقبل 355 استفسارا و143 شكوى خلال إجازة العيد

الزراعة : ربع مليون زائر لـ حدائق ومتنزهات الوزارة في عيد الأضحى

وألقى حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، كلمة مصر، خلال فعاليات الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي بروما، والتي تناولت اعتماد المجلس للخطة الإستراتيجية للبرنامج لصالح مصر، لفترة خمس سنوات قادمة 2023-2028، بقيمة 431 مليون دولار.

 

واستعرض "عبدالله" خلال كلمته الجهود التي تقوم بها الدولة في مجالات نشاط برنامج الغذاء العالمي في مصر وكذلك في إطار خطته القادمة التي تبلغ قيمتها حوالي 431 مليون دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن الخطة تركز على دعم القطاع الزراعي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم صغار المزارعين، وتمكين المرأة في المناطق الريفية، وتقديم الدعم للاجئين في مصر، حيث تتواءم أهداف الخطة مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية، وتركز على دعم مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري.

 

والتقى محافظ البنك المركزي مع سيندي ماكين الرئيس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، بمقره الرئيسي، وبحضور السفير بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا، حيث تم مناقشة شراكة التعاون المثمرة بين الجانبين ونشاط عمل البرنامج في مصر، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي لصغار المزارعين وتقديم الدعم الفني.

 

وأكدت "ماكين" على اعتزاز البرنامج بالدور الذي تقوم به مصر في دعم عمل البرنامج، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية المتتالية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.

زراعة التنمية الزراعية برنامج الغذاء العالمي الامن الغذائي البنك المركزي صغار المزارعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

صدمة للجمهور.. حقيقة وفاة الفنان إسلام حافظ

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

فرج عامر يحسم الجدل بشأن انضمام أحمد فتوح للأهلي

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

الجزيرة الإماراتي يضع شرطًا صادمًا أمام أي نادٍ يطلب ضم بن شرقي

مفاجأة جديدة بشأن أحمد سعيد لاعب الطائرة بالأهلي .. تفاصيل

الأهلي في مهمة صعبة أمام فيوتشر بالدوري المصري

موضوعات متعلقة

تنوع غير مسبوق.. خبير أثري يكشف أسرار الزراعة في مصر القديمة| فيديو

تعرف على جهود الدولة بقطاع الزراعة منذ ثورة 30 يونيو

ترشيحاتنا

امتحانات الثانوية العامة 2023| الطلاب يتوافدون على اللجان لأداء الفيزياء والتاريخ

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الأحد

سعر عيار 21 اليوم 2-7-2023

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم ضد فيوتشر في الدوري المصري

هل يجوز قراءة القرآن مع الإمام بصوت منخفض.. أمين الإفتاء يجيب

أم أحمد : وصلت العالمية والسادات كان يأكل من يدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمر ردده الكثيرون حول العالم.. هل عاش الفراعنة لمئات السنين؟

طريقة عمل طحينة للمشويات زي المطاعم

أحدث حلويات عيد الأضحى.. طريقة عمل حلوى المسخسخة بمكونات سهلة وسريعة

فوائد الفاصوليا الخضراء.. تحميك من أمراض خطيرة

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ