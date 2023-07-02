برلماني: دعم برنامج الغذاء للقطاع الزراعي ينعكس على زيادة إنتاجية المحاصيل

قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة للقطاع الزراعى لم يشهدها منذ عقود طويلة، وذلك في ظل إهتمامات القيادة السياسية بتحقيق الأمن الغذائي لا سيما من المحاصيل الإستراتيجية.

و أكد “ سابق” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن دعم برنامج الغذاء العالمي لمصر بمبلغ 431 مليون دولار في 5 قطاعات، إجراء يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية في ظل الخطوات التي تنفذها الحكومة من استصلاح مساحات ساشعة من الأراضي والعمل علي تحسين أحوال معيشة المزارعين بما ينعكس بالإيجاب علي زيادة الإنتاجية.

ولفت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلي أن دعم برنامج الغذاء العالمي للقطاع الزراعي يسهم أيضا في الإسراع من تنفيذ أهداف خطة التنمية الشاملة المستدامة والتي من أبرز مستهدفاتها النهوض بالقطاع الزراعي، معقبا “ مصر في الأصل بلد زراعية بها كافة المقومات الطبيعية والبشرية التي تميزها عن كثير من الدول”.

وتابع النائب: في السابق كان يتم زراعة المحاصيل وفقا لموسم زراعتها فقط، بعكس الآن يتم زراعة أي نوع من المحاصيل في أي فترة من العام، بل ويتم توفيرها بإنتاج ضخم لتلبية الاستهلاك المحلي.

وألقى حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، كلمة مصر، خلال فعاليات الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي بروما، والتي تناولت اعتماد المجلس للخطة الإستراتيجية للبرنامج لصالح مصر، لفترة خمس سنوات قادمة 2023-2028، بقيمة 431 مليون دولار.

واستعرض "عبدالله" خلال كلمته الجهود التي تقوم بها الدولة في مجالات نشاط برنامج الغذاء العالمي في مصر وكذلك في إطار خطته القادمة التي تبلغ قيمتها حوالي 431 مليون دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن الخطة تركز على دعم القطاع الزراعي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم صغار المزارعين، وتمكين المرأة في المناطق الريفية، وتقديم الدعم للاجئين في مصر، حيث تتواءم أهداف الخطة مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية، وتركز على دعم مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري.

والتقى محافظ البنك المركزي مع سيندي ماكين الرئيس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، بمقره الرئيسي، وبحضور السفير بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا، حيث تم مناقشة شراكة التعاون المثمرة بين الجانبين ونشاط عمل البرنامج في مصر، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي لصغار المزارعين وتقديم الدعم الفني.

وأكدت "ماكين" على اعتزاز البرنامج بالدور الذي تقوم به مصر في دعم عمل البرنامج، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية المتتالية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة.