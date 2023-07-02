الأهلي في مهمة صعبة أمام فيوتشر بالدوري المصري

يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا علي منافسه فيوتشر، اليوم، في تمام الساعة الثامنة والنصف علي ملعب استاد السلام ضمن منافسات مؤجلات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعي النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم إلى مواصلة سجل الانتصارات الناجحة وصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري بأمال تحقيق اللقب الغائب منذ موسمين عن القلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي قد نجح في تحقيق بطولة دوري ابطال أفريقيا الموسم المنصرم بعد الفوز علي منافسه الوداد المغربي.

علي الجانب الآخر يأمل فيوتشر في مواصلة مشواره الناجح والحفاظ علي ترتيبه في جدول ترتيب الدوري المصري حيث يحتل المركز الثالث بأمل المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 86 نقطة من 26 مباراة لعبها مع تأجيل 5 مواجهات حتي الآن، بينما يحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة من 31 مباراة.