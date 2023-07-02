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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر في الدوري

الاهلي
الاهلي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا علي منافسه فيوتشر اليوم علي ملعب استاد السلام ضمن منافسات مؤجلات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الاهلي اليوم 

ويواجه النادي الأهلي منافسه فيوتشر اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمواجهات بطولة الدوري.

ويسعي النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إلى مواصلة سجل الانتصارات الناجحة وصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري بأمل تحقيق اللقب الغائب منذ موسمين عن القلعة الحمراء

وكان النادي الأهلي قد نجح في تحقيق بطلو دوري ابطال افريقيا الموسم المنصرم بعد الفوز علي منافسه الوداد المغربي.

علي الجانب الآخر، يأمل فيوتشر في مواصلة مشواره الناجح والحفاظ علي ترتيبه في جدول ترتيب الدوري المصري حيث يحتل المركز الثالث ويأمل في المشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل .

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 86 نقطة من 26 مباراة لعبها مع تأجيل 5 مواجهات حتي الان بينما يحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة من 31 مباراة .

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