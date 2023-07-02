بإطلالة متميزة.. ناهد السباعي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ناهد في الصورة بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية تيشرت باللون الوردي وبنطلون جينز ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء.

وكانت الفنانة ناهد السباعي، علقت على ذكرى وفاة الفنانة هدي سلطان، قائلة "الذكري الـ 17 على رحيل مبدعة من زمن الفن الجميل .. هدي سلطان كانت تحب فنها بدرجة كبيرة وكانت تهتم بعائلتها ولم تقصر في حقهم يوماً واحداً".

وأضافت "ناهد السباعي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن الراحلة هدي سلطان كانت تشجعها دائما علي دخولها مجال الفن وكانت دائمة الحديث معها في بداية دخولها هذا المجال.

وتابعت ناهد السباعي، أن تعلمت من جدتها هدي سلطان حبها للفن، مشيرة إلى أن هدي سلطان في المنزل كانت تتعامل بكل بساطة ولم نشعر يوماً بأنها الفنانة الكبيرة داخل المنزل.