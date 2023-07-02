عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة هيونداي تطلب زيارة كوريا الشمالية لإقامة تأبين لزوجها.. وبيونج يانج تحسم الأمر

السيدة الكورية الجنوبية
السيدة الكورية الجنوبية

كشفت كوريا الشمالية، أنها لن تسمح لرئيسة مجموعة "هيونداي" الكورية الجنوبية هيون جيونج-أون، بزيارة جبل كومكانج داخل أراضيها الشهر المقبل، لإقامة حفل تأبين لزوجها الراحل رئيس المجموعة السابق.

وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية عن الوكالة المركزية لجارتها الشمالية، قال كيم سونج إيل، المدير العام لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن بلاده لديها سياسة عدم السماح بدخول رعايا كوريا الجنوبية إلى أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله "لقد أوضحنا أنه لم يتم إبلاغنا برغبة أي شخص كوري جنوبي للزيارة ولم نعرف عنها، وأنه ليس لدينا نية للنظر فيها".

وتسعى هيون جيونج-أون، رئيسة مجموعة هيونداي، التي كانت تدير برامج سياحية لمشاهدة معالم الجبل الكوري الشمالي، لزيارة الشمال في أغسطس لإحياء الذكرى العشرين لوفاة زوجها، جونج مونج هون.

وقدم المسؤولون في مجموعة هيونداي وثيقة ذات صلة إلى وزارة الوحدة في سيئول الثلاثاء للسعي إلى الاتصال بالمسؤولين في لجنة السلام في كوريا الشمالية في آسيا والمحيط الهادئ.

فميا أوضح كيم من وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن جبل كومكانج جزء من أراضي كوريا الشمالية وأن اللجنة ليس لديها سلطة على دخول كوريا الشمالية.

وأضاف أن "هذا المبدأ والسياسة غير قابلين للتغيير وسيتم الحفاظ عليهما في المستقبل أيضا".

من جانبها أعربت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية عن أسفها الشديد إزاء "الرفض الأحادي الجانب من بيونج يانج رغم أن الزيارة المزمعة كانت تهدف فقط إلى إقامة مراسم تأبين".

وأضافت أن طلب هيونداي تمت مراجعته من قبل الوزارات المعنية، وأن الحكومة ستتعامل مع القضية في ضوء إعلان بيونج يانج، مشيرة إلى احتمال رفضه.

كوريا الشمالية هيونداي كوريا الجنوبية حفل تأبين رعايا كوريا الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

صدمة للجمهور.. حقيقة وفاة الفنان إسلام حافظ

الزعل بيعمل أكتر من كدة.. المذيعة أميمة بدري تفقد النطق بشكل مفاجئ

التعليم تنفي تسريب امتحان الفيزياء والتاريخ قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة 2023

فرج عامر يحسم الجدل بشأن انضمام أحمد فتوح للأهلي

الجزيرة الإماراتي يضع شرطًا صادمًا أمام أي نادٍ يطلب ضم بن شرقي

هل يجوز قراءة القرآن مع الإمام بصوت منخفض.. أمين الإفتاء يجيب

شاومينج تناشد الغشاشين : الحقونا بورقة الأسئلة والمدرسين جاهزين

ترشيحاتنا

تراجع أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21 الآن

بعد نشر أسئلة الفيزياء والتاريخ على تليجرام .. شاومينج : جاري الحل

الحق غش .. تداول أسئلة الفيزياء 2023 على جروبات شاومينج عبر تليجرام

فى وقت قياسي.. شاومينج ينشر أسئلة امتحان التاريخ بعد توزيعها في لجان الثانوية العامة

شاومينج تناشد الغشاشين : الحقونا بورقة الأسئلة والمدرسين جاهزين

دعاء العودة للعمل بعد إجازة عيد الأضحى.. ردده يرزقك الله من حيث لا تحتسب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة بسعر خرافي .. أمينة خليل في المالديف علي البحر تشعل السوشيال ميديا

طقس حار ورطوبة شديدة.. الأرصاد تعلن حالة الجو اليوم وتحذر المواطنين.. (ايه الحكاية)

الزعل بيعمل أكتر من كدة.. المذيعة أميمة بدري تفقد النطق بشكل مفاجئ

أمر ردده الكثيرون حول العالم.. هل عاش الفراعنة لمئات السنين؟

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ