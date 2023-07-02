رئيسة هيونداي تطلب زيارة كوريا الشمالية لإقامة تأبين لزوجها.. وبيونج يانج تحسم الأمر

كشفت كوريا الشمالية، أنها لن تسمح لرئيسة مجموعة "هيونداي" الكورية الجنوبية هيون جيونج-أون، بزيارة جبل كومكانج داخل أراضيها الشهر المقبل، لإقامة حفل تأبين لزوجها الراحل رئيس المجموعة السابق.

وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية عن الوكالة المركزية لجارتها الشمالية، قال كيم سونج إيل، المدير العام لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن بلاده لديها سياسة عدم السماح بدخول رعايا كوريا الجنوبية إلى أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله "لقد أوضحنا أنه لم يتم إبلاغنا برغبة أي شخص كوري جنوبي للزيارة ولم نعرف عنها، وأنه ليس لدينا نية للنظر فيها".

وتسعى هيون جيونج-أون، رئيسة مجموعة هيونداي، التي كانت تدير برامج سياحية لمشاهدة معالم الجبل الكوري الشمالي، لزيارة الشمال في أغسطس لإحياء الذكرى العشرين لوفاة زوجها، جونج مونج هون.

وقدم المسؤولون في مجموعة هيونداي وثيقة ذات صلة إلى وزارة الوحدة في سيئول الثلاثاء للسعي إلى الاتصال بالمسؤولين في لجنة السلام في كوريا الشمالية في آسيا والمحيط الهادئ.

فميا أوضح كيم من وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن جبل كومكانج جزء من أراضي كوريا الشمالية وأن اللجنة ليس لديها سلطة على دخول كوريا الشمالية.

وأضاف أن "هذا المبدأ والسياسة غير قابلين للتغيير وسيتم الحفاظ عليهما في المستقبل أيضا".

من جانبها أعربت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية عن أسفها الشديد إزاء "الرفض الأحادي الجانب من بيونج يانج رغم أن الزيارة المزمعة كانت تهدف فقط إلى إقامة مراسم تأبين".

وأضافت أن طلب هيونداي تمت مراجعته من قبل الوزارات المعنية، وأن الحكومة ستتعامل مع القضية في ضوء إعلان بيونج يانج، مشيرة إلى احتمال رفضه.