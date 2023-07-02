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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة أول وفود مبتعثي برنامج "زايد للحج 2023" من الأراضي المقدسة

صدى البلد

أكدت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية أن موسم الحجّ لهذا العام كان ناجحاً بكل المقاييس، سواء من حيث جودة الخدمات المقدمة لحجّاج برنامج " زايد للحج 2023 " أو بأداء المناسك بكل سهولة، مثمنة جهود المملكة العربية السعودية في تسهيل كافة الإجراءات وتذليل جميع العقبات.

جاء ذلك بمناسبة عودة أول وفود مبتعثي برنامج زايد للحج 2023 من الأراضي المقدسة بعد إتمامهم أداء مناسك وشعائر الحج، وذلك عبر مطار أبوظبي الدولي ،حسبما نقلت وام.

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وعبر الحجّاج المستفيدون من البرنامج التابع لـ “مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية” عن امتنانهم للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واهتمام القيادة الإماراتية ورعايتها التي مكنتهم من أداء فريضة الحجّ، معربين عن سعادتهم بقضاء المناسك بكل سهولة ويسر .

كما عبروا عن امتنانهم لهذه الفرصة الثمينة التي منحتهم إياها المؤسسة، مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلتها في توفير كل الإجراءات والتسهيلات وتنسيقها المستمر منذ بداية الرحلة حتى نهايتها مع كل الحملات ومتابعة أدائها وتواصلها مع الحجّاج.


 

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