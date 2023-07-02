جدعنة الصحاب..حاولوا إقناع زوجة صديقهم بحيلة من أجل سهرة على القهوة

جدعنة الصحاب..انتشر مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الشباب مجتمعين على إحدى القهاوي، يساعدون أحد اصدقائهم في إقناع زوجته ببقائه معهم ولكن بطريقة مبتكرة.

وخلال المقطع القصير الذي وصفه رواد المواقع ب جدعنة الصحاب ، مارس الأصدقاء حياة ذكية، حيث قام أحدهم بتشغيل مقطع صوتي لأحد المشايخ يقرأ القرآن لإقناع زوجة صديقهم التي تحدثه من خلال الهاتف أنهم في عزاء أحد الأصدقاء.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم مشيدين بالطريقة الذكية والمبتكرة في إقناع الزوجة بطريق الخداع، بينما اعترض البعض على مبدأ الخداع بين الزوجين حتى إذا كان مزاحا.

وجاءت التعليقات بالآلاف بينما تخطى الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات خلال ساعات قليلة.

وعلقت إحدى المتابعات قائلة “حد يعمل منشن لمراته في الفيديو”.