بايدن في خطر.. تحقيق عاجل في بريطانيا بسبب مواد شديدة الانفجار.. تفاصيل

أطلقت هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة تحقيقًا عاجلاً حول ما إذا تعرضت الأرواح- بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن - لخطر في مطار نيوكواي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، سافر بايدن والسيدة الأولى جيل إلى مطار كورنوول مساء يوم 9 يونيو 2021 لحضور قمة مجموعة السبع، إلا أن طائرة الرئاسة ربما وصلت إلى مسافة 300 قدم من مواد "شديدة الانفجار" و "خطرة" مخزنة في حظيرة الطائرات في الموقع، حسبما كشف أحد المبلغين عن المخالفات بالقرب من المطار.

وأوضح المصدر أن موقع Hangar 404، المملوك حاليًا لشركة التصنيع Holt Lloyd International، تخزن الآلاف من علب الهباء الجوي المستخدمة في تصنيع السيارات.

وكشفت وثائق حصلت عليها "إكسبريس"، أن الشركة قدمت طلب تخطيط الشهر الماضي لتخزين ما يصل إلى 450 طناً من المواد الخطرة في الموقع.

لم ترد شركة "هولت" على طلبات التوضيح حول متى - أو إذا - تم تخزين المواد في الموقع أثناء رحلة الرئيس بايدن.

ومع ذلك، أكدت هيئة الطيران المدني البريطانية، أنها تحقق في هذه الاتهامات، وأكدت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية أيضًا أنها على علم بالتحقيق.