عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن في خطر.. تحقيق عاجل في بريطانيا بسبب مواد شديدة الانفجار.. تفاصيل

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أطلقت هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة تحقيقًا عاجلاً حول ما إذا تعرضت الأرواح- بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن - لخطر في مطار نيوكواي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، سافر بايدن والسيدة الأولى جيل إلى مطار كورنوول مساء يوم 9 يونيو 2021 لحضور قمة مجموعة السبع، إلا أن طائرة الرئاسة ربما وصلت إلى مسافة 300 قدم من مواد "شديدة الانفجار" و "خطرة" مخزنة في حظيرة الطائرات في الموقع، حسبما كشف أحد المبلغين عن المخالفات بالقرب من المطار.

وأوضح المصدر أن موقع Hangar 404، المملوك حاليًا لشركة التصنيع Holt Lloyd International، تخزن الآلاف من علب الهباء الجوي المستخدمة في تصنيع السيارات.

وكشفت وثائق حصلت عليها "إكسبريس"، أن الشركة قدمت طلب تخطيط الشهر الماضي لتخزين ما يصل إلى 450 طناً من المواد الخطرة في الموقع.

لم ترد شركة "هولت" على طلبات التوضيح حول متى - أو إذا - تم تخزين المواد في الموقع أثناء رحلة الرئيس بايدن.

ومع ذلك، أكدت هيئة الطيران المدني البريطانية، أنها تحقق في هذه الاتهامات، وأكدت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية أيضًا أنها على علم بالتحقيق.

هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي السيدة الأولى جيل كورنوول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاري الحل.. شاومينج ينشر اجابات امتحان الفيزياء على تليجرام

بعد نشر إعلان وفاة زوجها.. أول تعليق من الفنانة جيهان خليل

قبل مرور ساعة.. إجابات الفيزياء والتاريخ في كل جروبات الغش

جهز ورقك بسرعة| فرصة متتعوضش.. الإسكان تطرح شقق بالتقسيط

تداول أسئلة الفيزياء 2023 على جروبات شاومينج عبر تليجرام

فى وقت قياسي.. شاومينج ينشر أسئلة امتحان التاريخ بعد توزيعها في لجان الثانوية العامة

تراجع أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21 الآن

شاومينج تناشد الغشاشين : الحقونا بورقة الأسئلة والمدرسين جاهزين

ترشيحاتنا

نسخة ذهبية .. لامبورجيني اوروس تحصل على تعديل بقوة 900 حصان

وزير التربية والتعليم يزور مطروح لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023

المالية: الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة 32 مليار دولار خلال 2023

فرنسا تحترق.. تسونامي الغضب يجتاح فرنسا وماكرون وحكومته عاجزين

مينفعش يتقال كلام زي ده .. شذى تشن هجوما على صديقها عمرو مصطفى

صحف الإمارات..تراجع أعمال الشغب في فرنسا ..و تيتان تعرض رحلات جديدة لاستكشاف تايتنك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة بسعر خرافي .. أمينة خليل في المالديف علي البحر تشعل السوشيال ميديا

طقس حار ورطوبة شديدة.. الأرصاد تعلن حالة الجو اليوم وتحذر المواطنين.. (ايه الحكاية)

الزعل بيعمل أكتر من كدة.. المذيعة أميمة بدري تفقد النطق بشكل مفاجئ

أمر ردده الكثيرون حول العالم.. هل عاش الفراعنة لمئات السنين؟

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ