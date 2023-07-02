5 كيلو في أسبوع.. مشروب لإنقاص الوزن بدون مجهود

ابدأ يومك بالمشروبات الصحية المناسبة فقط والتى يمكن أن تساعد في تسريع جهودك في إنقاص الوزن.

وإذا كنت تبحث عن أفضل طريقة لفقدان الوزن بسرعة نقدم اليوم المشروب السحري الذي يساعدك علي التخلص من 5 كيلو من وزنك الزائد أسبوعيا.

وإذا كنت تتطلع إلى حرق الدهون في الوقت المناسب ، فإن تحويل عادات الأكل والشرب الصحية إلى نمط حياة أمر أساسي وفقا ل eat this

ولذلك ينصح الأطباء بتناول حليب الكركم الذهبي وهو من المشروبات الصحيحة المفيدة في حين أن المشروبات الحلوة الصباحية تشتهر بكونها قنابل ذات سعرات حرارية وتعبئ وزنها ، فإن احتساء هذا الحليب الذهبي المهدئ والحلو بعض الشيء والمرضي يمكن أن يساعد في تجنب الرغبة الشديدة في تناول 40 سعرة حرارية فقط". بالإضافة إلى ذلك ، لا يستغرق الأمر سوى خمس دقائق للتحضير



مكونات الحليب الذهبي



1/4 ملعقة صغيرة من الكركم المطحون

1/4 ملعقة صغيرة من الهيل المطحون

رشة من الزنجبيل المطحون

رشة قرنفل مطحون

ط1 كوب حليب

3/4 ملعقة صغيرة من العسل

1/8 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا