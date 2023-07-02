عودة أول أفواج الحجاج ووصول الحوض العائم "فخر القناة" لترسانة بورسعيد تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت عودة أول أفواج حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى وصول الحوض العائم “فخر القناة” إلى ترسانة بورسعيد البحرية، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد.

فتحت عنوان عودة أول أفواج حجاج بيت الله الحرام .. شركة “رواف منى” السعودية تعتذر للمصريين وتعلن استعدادها لتعويضهم فورا، قالت صحيفة الأهرام، يبدأ حجاج السياحة التوجه إلى المدينة المنورة اعتبارا من اليوم ولمدة 7 أيام، وأنهى حجاج بيت الله الحرام غير المتعجلين مناسك حج هذا العام أمس بعد رمي جمرات ثالث أيام التشريق وعادوا إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة والوداع تمهيدا لمغادرة العاصمة المقدسة سواء إلى المدينة المنورة أو العودة لبلادهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة مصر للطيران قامت أمس بتسيير 15 رحلة جوية بواقع 10 رحلات جدة ـ القاهرة و5 رحلات المدينة ـ القاهرة، لعودة حجاج بعثة وزارة السياحة والآثار ووزارة النقل والمواصلات وحجاج قرعة القاهرة وتضامن المؤسسة والترانزيت والسياحة وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

ولفتت إلى أن، شركة “رواف منى” لخدمات الحجاج تقدمت باعتذار رسمي إلى حجاج شركات السياحة الذين أضيروا من بعض القصور في مخيماتهم خلال موسم الحج هذا العام، مؤكدة حرصها على التعويض العاجل والفوري لكل حاج أضير من هذا القصور.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان وصول الحوض العائم “فخر القناة” إلى ترسانة بورسعيد البحرية.. قالت صحيفة (الأهرام) “إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير ورفع قدراتها، أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وصول الحوض العائم ”فخر القناة" إلى ترسانة بورسعيد البحرية، بعد نجاح عملية عبوره عبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب في عملية عبور خاصة، مقطورا بواسطة القاطرة POSH HAWK، فى رحلته قادما من ترسانة SANG SANGIN بكوريا الجنوبية".

الحوض العائم "فخر القناة"

وبحسب الصحيفة، أكد رئيس الهيئة أن الحوض العائم "فخر القناة"، يعد نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة، في ظل إستراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الدخل عبر تقديم خدمات إضافية للسفن العابرة للقناة، تعتمد على تطوير منظومة الإصلاحات الخارجية، واستغلال الموقع المتميز للترسانة في مدخل القناة الشمالي.

وفي شأن مختلف، وتحت عنوان إنهاء أكثر من 65 ألف منازعة ضريبية بعيدا عن المحاكم، نقلت صحيفة (الجمهورية)، عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قوله، إنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية بعيدا عن المحاكم؛ لاستيداء حق الدولة، فقد نجحنا في إنجاز 65 ألفا و114 طلبا لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال 7 سنوات من سبتمبر 2016 حتى نهاية مايو 2023، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز 5ر51 مليار جنيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير أوضح، أمس أنه تم إعداد مشروع قانون للانتهاء من كل النزاعات المتداولة الخاصة بالملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز في جوهره على إقرار ضريبة قطعية مبسطة مثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويغطي 60% من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ 40% المتبقية.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان فوز مصر بجائزة "أجفند" الدولية، قالت صحيفة (الجمهورية)، "فازت مصر ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية (برنامج الخليج العربي للتنمية) "أجفند" لعام 2022، في مجال "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" عن مشروع "التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر DT4SDE الذي يستهدف تحسين جودة حياة الأفراد من خلال تعزيز استخدام وسائل وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، ودعم التنمية المجتمعية المستدامة عن طريق تنمية القدرات الرقمية للمواطنين وتهيئتهم للتعامل مع عملية التحول الرقمي، وصولا إلى مجتمع مصري يتعامل رقميا في كافة مناحي الحياة.

وبحسب الصحيفة، فقد أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المشروع يتم تنفيذه في إطار استراتيجية متكاملة وضعتها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي. وإلى ملف التعليم، حيث قالت صحيفة (المصري اليوم) تحت عنوان طلاب الثانوية العامة يستأنفون امتحانات نهاية العام بالفيزياء والتاريخ، "يستأنف طلاب الثانوية العامة اليوم امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بفتح أبواب اللجان بداية من الساعة 15ر8 صباحا، وشددت الوزارة على الطلاب بضرورة الوصول مبكرا للجان الامتحانات للانتهاء من كل إجراءات التفتيش بدقة، بالإضافة إلى كتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية قبل بداية الامتحان بــ 10 دقائق.

وخارجيا، وتحت عنوان "ماكرون" يتوعد مثيري الشغب في فرنسا بــ "إجراءات صارمة"، قالت صحيفة (المصري اليوم)، "شيعت أمس جنازة الشاب الفرنسي ذي الأصل الجزائري "نائل" الذي قتل برصاصة شرطي فرنسي، خلال تدقيق مروري وسط تكثيف السلطات الفرنسية للتعزيزات الأمنية في أرجاء متفرقة من البلاد واعتقال 1311 شخصا، فيما توعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مثيري الشغب باتخاذ إجراءات صارمة.

وبحسب الصحيفة، يدفن نائل في مقبرة مون فاليريان بباريس، إثر قتله برصاصة في الصدر أطلقها عليه شرطي من مسافة قريبة ووجهت له تهمة القتل العمد.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من المدن الفرنسية تشهد بدءا من العاصمة باريس مرورا بمرسيليا وليون وتولوز إلى استراسبورج احتجاجات دامية تخللتها هتافات مناهضة للعنصرية والعنف الشرطي وشابتها أعمال عنف أصيب على إثرها 79 شرطيا في موجة غضب مستمرة منذ الثلاثاء الماضي؛ مما يضع الرئيس ماكرون في أزمة توصف بالأصعب منذ احتجاجات السترات الصفراء.