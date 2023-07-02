صحف الإمارات..تراجع أعمال الشغب في فرنسا ..و تيتان تعرض رحلات جديدة لاستكشاف تايتنك

حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي يعبّرون عن امتنانهم للقيادة

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية

تراجع أعمال الشغب.. لَيلُ فرنسا يستعيد الهدوء

«تيتان» تعرض رحلات جديدة إلى «تايتانيك»

اهتمت الصحف الاماراتية بعدة احداث عالمية ومحلية اليوم الأحد.

واهتمت صحيفة الإمارات اليوم برأي الحجاج من الإمارات بتنظيمات الحج، وأكدت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية أن موسم الحجّ لهذا العام كان ناجحاً بكل المقاييس، سواء من حيث جودة الخدمات المقدمة لحجّاج برنامج " زايد للحج 2023 " أو بأداء المناسك بكل سهولة، مثمنة جهود المملكة العربية السعودية في تسهيل كافة الإجراءات وتذليل جميع العقبات.

جاء ذلك بمناسبة عودة أول وفود مبتعثي برنامج زايد للحج 2023 من الأراضي المقدسة بعد إتمامهم أداء مناسك وشعائر الحج، وذلك عبر مطار أبوظبي الدولي ،حسبما نقلت وام.

وعبر الحجّاج المستفيدون من البرنامج التابع لـ “مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية” عن امتنانهم للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واهتمام القيادة الإماراتية ورعايتها التي مكنتهم من أداء فريضة الحجّ، معربين عن سعادتهم بقضاء المناسك بكل سهولة ويسر .

وأفادت صحيفة الوطن الإماراتية بحدوث زلزال منذ يومين في اندونيسيا ،وأعلنت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية (BMKG) عن زلزالا قوته 6.4 درجة ضرب قبالة جزيرة جاوة الإندونيسية ، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات ولم يتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي.

وقالت الوكالة أن الزلزال كان على عمق 25 كيلومترا ، شعر به سكان عدة مدن في منطقة يوجياكارتا وكذلك شرق ووسط جاوة ، أكثر جزر إندونيسيا اكتظاظا بالسكان.

وقال المتحدث باسم وكالة الكوارث في إندونيسيا ، عبد المهاري ، إن الوكالة تقوم بتقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل في مدينة يوجياكارتا وحيتي جونونج كيدول وكيبومين.

وتقع إندونيسيا، في جنوب شرق آسيا ، على جانبي ما يسمى بـ 'حلقة النار في المحيط الهادئ' ، وهي منطقة زلزالية نشطة للغاية حيث تلتقي الصفائح المختلفة على قشرة الأرض وتسبب عددًا كبيرًا من الزلازل والبراكين.

ونقلت صحيفة الخليج أن تراجعت حدة أعمال الشغب والعنف في فرنسا الليلة الماضية مقارنة بما يسبقها في الوقت الذي نشرت فيه الشرطة عشرات الآلاف من أفرادها في مدن بأنحاء البلاد بعد تشييع جثمان شاب تعود أصوله إلي الجزائر قتل برصاص الشرطة مما أشعل فتيل اضطرابات بأنحاء البلاد.

وأرجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة كانت مقررة إلى ألمانيا اليوم الأحد للتصدي لأسوأ أزمة تواجه حكمه منذ احتجاجات “السترات الصفراء” التي أصابت فرنسا بالشلل في أواخر عام 2018، حسبما أفادت رويترز.

وتصدي نحو 45 ألف شرطي إلى الاحتجاجات في الشوارع مع وحدات النخبة المتخصصة وعربات مدرعة وطائرات هليكوبتر لتعزيز الأمن في أكبر ثلاث مدن وهي باريس وليون ومارسيليا.

وكان الوضع أكثر هدوءا من الليالي الأربع السابقة على الرغم من وجود بعض التوتر في وسط باريس واشتباكات متفرقة في مدن مرسيليا ونيس وستراسبورج.

وكانت الاحتجاجات الاكثر صعوبة في مرسيليا حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري شغب وخاضت اشتباكات مع شبان في محيط وسط المدينة في ساعة متأخرة من الليل.

وافادت نفس الصحيفة أن أعلنت شركة «أوشن جيت إكسبيديشنز» عن رحلات استكشافية جديدة إلى حطام سفينة «تايتانيك» خلال العام المقبل 2024.

و كشفت الشركة عن مهمتين في يونيو المقبل، ولم تُعلن عن الغواصة المستخدمة؛ نظراً لأن الغواصة الأخرى «سايكلوبس1» التي تمتلكها الشركة لم يتم بناؤها للنزول إلى عمق حطام «تايتانيك».



وجاء نص الإعلان كالتالي: «لرؤية حطام تايتانيك بعينيك، احجز معنا، واخرج من الحياة اليومية واكتشف أشياء غير عادية»، وذلك وفقاً لموقع «نيوز وييك».

ولا يزال الموقع الإلكتروني للشركة يعرض التواريخ المتاحة لبعثتين منفصلتين لمدة ثمانية أيام خلال 2024، رغم أن تقارير صحيفة أكدت إغلاق أبواب الشركة.