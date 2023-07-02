بعد غرق أغنياء العالم.. شركة الغواصة الشهيرة تعلن عن رحلات جديدة لـ تايتانيك

بعد مرور أكثر من 10 أيام من الانفجار الداخلي الكارثي للغواصة «تيتان» التي راح ضحيتها 5 ركاب كانوا على متنها، أعلنت شركة «أوشن جيت إكسبيديشنز» عن رحلات استكشافية جديدة إلى حطام سفينة «تايتانيك» خلال العام المقبل 2024.

و كشفت الشركة عن مهمتين في يونيو المقبل، ولم تُعلن عن الغواصة المستخدمة؛ نظراً لأن الغواصة الأخرى «سايكلوبس1» التي تمتلكها الشركة لم يتم بناؤها للنزول إلى عمق حطام «تايتانيك».



وجاء نص الإعلان كالتالي: «لرؤية حطام تايتانيك بعينيك، احجز معنا، واخرج من الحياة اليومية واكتشف أشياء غير عادية»، وذلك وفقاً لموقع «نيوز وييك».

ولا يزال الموقع الإلكتروني للشركة يعرض التواريخ المتاحة لبعثتين منفصلتين لمدة ثمانية أيام خلال 2024، رغم أن تقارير صحيفة أكدت إغلاق أبواب الشركة.