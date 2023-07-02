طبيب يفجر مفاجأة عن سبب ارتفاع نسب الإصابة بالسعال بين الأطفال

من الملاحظ في هذه الفترة ارتفاع نسب السعال بين الأطفال في الآونة الأخيرة، احيانا يكون مصاحب لعدوى فيروسية واحيانا بدون اسباب.

ويفسر الدكتور محمد حسن الطراونة اختصاصي الأمراض الصدرية وخبير العدوى التنفسية، ان ارتفاع نسب السعال يرجع الي انتشار الغبار والاتربة في المناخ وما يرافق لها من فيروسات، وايضا بسبب موسم الازهار يؤثر على الاصحاء من الاطفال بالاضافة الي مرضى حساسية الصدر، لان مدة التعرض والكمية تؤثر بلا شك على الجهاز التنفسي.

وأشار الدكتور محمد الطراونة ان هذا الامر يؤثر على الاطفال الاصحاء لذلك ننصح دائما عند العودة الي المنزل بتنظيف الانف بشكل جيد والحصول على حمام دافىء، فقد يعلق ذرات الغبار في الانف مما تؤدي الي تهيج الاغشية في فترة الليل.

وينصح الدكتور محمد حسن الطراونة فئتين وهم فئة كبار السن وفئة الاطفال بضرورة تجنب التعرض للغبار والاتربة فترات طويلة لان ذلك يؤثر عليهم بشكل سلبي، وننصح الامهات في حالة ظهور اعراض على الاطفال من سيلان للانف وارتفاع درجة الحرارة مع السعال المستمر بإعطائهم خافض للحرارة واذا استمرت الاعراض من الضروري مراجعة الطبيب المختص.

وأوضح الدكتور محمد حسن الطراونة ان تكرار تعرض الطفل للعدوى يضعف مناعته بشكل كبير ويعرضه للإصابة الفيروسية بإستمرار لذا يجب على الأم الأهتمام بالغذاء الصحي الجيد له وإعطاؤه الفيتامينات من خلال الغذاء والمكملات الغذائية.