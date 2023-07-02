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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التعليم يتفقد مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمطروح

محافظ مطروح يستقبل
محافظ مطروح يستقبل وزير التعليم

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مركز توزيع الأسئلة بمدرسة زاهر جلال والاطمئنان على سبل الراحة باستراحة المراقبين والملاحظين بمجمع مدارس عادل الصفتي بحضور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وإسماعيل جاتو وكيل المديرية.

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وتابع الوزير عملية نقل الأسئلة من المركز الرئيسي إلى اللجان الفرعية بمدن المحافظة.
يذكر أن طلاب شهادة الثانوية العامة يودون اليوم امتحانات مادة التاريخ للقسم الأدبي ومادة الفيزياء لطلاب قسم علمي علوم
يذكر أن عدد الصف الثالث الثانوي بمطروح ٢٦٢٧ طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بأقسامها الامتحانات، منهم ١٣٧٥ طالبا في القسم العلمي علوم، و١٠٩٥فى القسم الأدبي، و١٥٧ طالبا في القسم علمي رياضيات يؤدون الامتحانات من خلال ١٣ لجنة على مستوى المحافظة، و ٣ مراكز توزيع أسئلة بعدد مراقبي ٨٦٥ معلما ملاحظا
كما تم توفير ٦ خطوط أتوبيسات لتوزيع الأسئلة وتنظيم ٤ رحلات طيران جوية للأسئلة من القاهرة لمطروح ثم سيوة كذلك توفير ١٦ استراحة للمراقبين والملاحظين منهم عدد ٨ للرجال و ٨ للسيدات تم تطويرها كمرحلة أولى بتكلفة ١,٣ مليون جنيه لتوفير كافة سبل الراحة.

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