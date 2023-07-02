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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أعمال الشغب.. الصين تطالب فرنسا باجراءات صارمة وسريعة لهذا السبب

العنف في فرنسا
العنف في فرنسا


 

قدمت القنصلية العامة الصينية في مرسيليا شكوى للسلطات الفرنسية، بعد تعرض حافلة تقل مجموعة سياح صينيين لتكسير النوافذ، مما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة، وفقاً لبيان صادر عن مكتب الشؤون القنصلية في بكين، اليوم الأحد.

وأفاد البيان بأن القنصلية الصينية طالبت في الشكوى الرسمية، بضمان سلامة المواطنين الصينيين وحماية ممتلكاتهم، بحسب وكالة "رويترز".

وأشار تقرير بثته محطة التلفزيون الحكومية "سي سي تي في"، إلى أن الحافلة تعرضت لهجوم من قبل "مثيري الشغب"، يوم الخميس، في إطار الاضطرابات التي اجتاحت مدن فرنسية خلال الأيام الأخيرة بعد إطلاق شرطي النار على شاب من أصل جزائري.

وذكر البيان أن السياح الصينيين غادروا فرنسا منذ ذلك الحين.

وأضاف بيان المكتب القنصلي أن المواطنين الصينيين في فرنسا أو االمسافرين إليها على "توخي الحيطة والحذر" في ضوء أعمال الشغب التي اجتاحت البلاد في الأيام الأخيرة.

ويبدو أن أعمال شغب في جميع أنحاء فرنسا قد تراجعت يوم السبت، حيث تم نشر عشرات الآلاف من الشرطة في مدن في جميع أنحاء البلاد بعد جنازة الشاب، على الرغم من وجود بعض التوتر في وسط باريس واشتباكات متفرقة في نيس ، ستراسبورج ومارسيليا.

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