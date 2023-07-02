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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عائدة من الموت.. سيدة تايلاندية تتنفس بعد إعلان وفاتها.. تفاصيل صادمة

عائدة من الموت
عائدة من الموت

انتشر عل موقع تويتر مقطع فيديو صدم رواد التواصل يظهر فيه سيدة من تايلاند عائدة من الموت وهي في طريقها للمعبد استعدادا لتشييع جثمانها في واقعة هزت المواقع. 
 

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ووبحسب ما ذكرته اسرة السيدة العائدة من الموت، بينما كانت سيارة الإسعاف تنقل شاتابورن سريفونلا، البالغة من العمر 49 عامًا إلى المستشفى، لاحظ الأطباء توقفها عن التنفس، ما دفعهم إلى إعلان وفاتها في 29 يونيو الماضي.

وعلى الفور اتصلت مالي والدة سريفونلا، بأقاربها لإبلاغهم بالخبر الحزين، والعمل على ترتيب مراسم الجنازة.

وأثناء سير موكب الجنازة نحو معبد وات سري فادونج باتانا، حيث كان من المفترض أن يظل جثمان سريفونلا لليلة كاملة هناك وفق التقاليد البوذية، استيقظت السيدة وفتحت عينيها، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


ونقلت سريفونلا مباشرة إلى مستشفى بان دونج، حيث تخضع هناك للرعاية الطبية برفقة ابنتها.

 

مقطع فيديو رواد التواصل تايلاند عائدة من الموت

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