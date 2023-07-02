مخاوف أمنية تدفع روسيا لإلغاء معرضها الجوي الدولي ماكس

ألغت روسيا معرضها الجوي الدولي “ماكس” لعام 2023، على الأرجح بسبب مخاوف أمنية بعد الهجمات الجوية الأخيرة بطائرات بدون طيار داخل البلاد، وفقًا لأحدث تقرير استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية.

ويُعقد المعرض الجوي “ماكس” كل عامين، حيث يقام بالقرب من موسكو ويعرض قطاعي الطيران المدني والعسكري في روسيا وأصبح مفتاحًا لتأمين عملاء التصدير.

وربما تم إلغاء العرض إلى حد كبير بسبب مخاوف أمنية حقيقية، في أعقاب الهجوم الجوي الأخير بطائرة غير مأهولة داخل روسيا، إذ كان المنظمون على الأرجح على دراية باحتمالية الإضرار بالسمعة إذا حضر عدد أقل من الوفود الدولية.

وكانت الحرب الروسية في أوكرانيا تمثل تحديًا استثنائيًا لمجتمع الطيران الروسي، فعانى القطاع من العقوبات الدولية.

في غضون ذلك، لم يُشاهد القائد العام لقوات الفضاء، الجنرال سيرجي سوروفيكين، علنًا منذ التمرد الذي قامت به مجموعة فاجنر، حيث عمل كنقطة اتصال مع وزارة الدفاع الروسية.