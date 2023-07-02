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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قمر دمشق يفتتح مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ

مهرجان السينما
مهرجان السينما

أعلنت إدارة مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ، عن اختيار فيلم "قمر دمشق" لافتتاح دورة المهرجان الأولى منتصف يوليو الجاري.

الفيلم الوثائقي يتناول سيرة الشاعر العربي الكبير نزار قباني، الذي تحل ذكرى مئوية ميلاده هذا العام، وهو من سيناريو و إخراج نضال سعد الدين قوشحة، وتم تصويره في بيت نزار قباني الذي ولد فيه بدمشق.

فيلم قمر دمشق

واستضاف الفيلم عددا من الشخصيات التي تحدثت عن الإضافات الابداعية التي حققها نزار قباني خلال مسيرته.

وقال ياسر الغانم، منتج الفيلم، أن نزار قباني شاعر عربي معروف في كل الوطن العربي، وكان عروبيا بامتياز ولا يجب أن تمر ذكرى مئويته دون الاحتفال بها.

أردف، لذلك نفتخر بأننا صنعنا فيلما تكريميا عن شاعر سوري كبير مثل نزار قباني، وسوف نقدمه للجمهور السوري والعربي بأفضل صورة.  

وقال، نتشرف بأن يكون الاحتفاء بنزار قباني عربيا، من خلال وجوده في العديد من المهرجانات السينمائية العربية، وسيكون أولها في مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ.

الفيلم سيناريو وإخراج نضال سعد الدين قوشحة، إشراف عام ياسر الغانم، تعاون فني يزن أنزور، مدير إنتاج سمير مصطفى، مخرج منفذ خالد فرنجية، مشرف إنتاج حسن غانم، مدير الإضاءة جمال مطر، موسيقى عدنان فتح الله، غناء غادة عمر، مكساج سامر شالاتي.

وتنطلق الدورة الأولى لمهرجان السينما العربية بشرم الشيخ يوم ١٥ يوليو الجاري، وتستمر الفعاليات حتى ٢٠ يوليو، بحضور نخبة من رموز السينما المصرية والعربية.

قمر دمشق مهرجان السينما العربية

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