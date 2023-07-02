عائد مدفوع مقدما.. شهاده "اختيارك" من بنك التنمية الصناعية "IDB"

قبل وقف شهادة اختيارك ذات العائد المدفوع مقدما من بنك التنمية الصناعية IDB تعرف على مميزات الشهاد وكيف تحصل على أعلى عائد .
مدة الشهادة: 3 سنوات
عملة الشهادة : الجنيه المصري
الحد الأدنى للشراء: 50 ألف جنيه للشراء في المرة الأولي، ويمكن زيادتها بمضاعفات ال 5 آلاف جنية مصري بدون حد أقصى.
سعر العائد ودورية الصرف: عائد تراكمي يدفع مقدماً قدره 39.14% من قيمة الشهادة يتم دفعه في اليوم التالي لتقديم طلب الشهادة.
من له حق الشراء: الأفراد ( مصريين أو أجانب )
القواعد المنظمة للاسترداد قبل تاريخ الاستحقاق:
يمكن للعميل استرداد الشهاده بعد ٦ اشهر من تاريخ ربطها بعد تطبيق غرامات الاسترداد التي تصل الي ٧٪ خلال العام الاول ' ٦ ٪ خلال العام الثاني و٥٪ اذا تم الكسر خلال العام الثالث
كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة في حدود 50% من القيمة الأسمية للشهادة.