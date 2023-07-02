جمارك دبي تساعد اليابان في ضبط ثاني أكبر عملية مخدرات بتاريخها

تمكّنت جمارك دبي و السلطات الجمركية في اليابان من ضبط ما يصل إلى 700 كيلوجرام من مسحوق “الميثامفيتامين” المخدر تقدر قيمتها بحوالي 310 ملايين دولار كانت مكدسة في ألواح محملة في سفينة شحن قادمة من إحدى الدول الأسيوية ووجهتها النهائية اليابان.

وتم ضبط سفينة الشحن والمواد المخدرة في ميناء طوكيو، وتعتبر هذه الضبطية ثاني أكبر كمية من المخدرات تتم مصادرتها في اليابان.

وتأتي هذه العملية المشتركة ضمن سلسلة من العمليات التي ساعدت فيها جمارك دبي دول أخرى نتج عنها ضبط كميات كبيرة من المخدرات.

و بدورها أشادت الإدارات الجمركية الدولية بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به جمارك دبي في الحد من تهريب المخدرات عالمياً، وقدرتها على مواجهة المخاطر الجمركية على المستويين المحلي والعالمي في سبيل الحد من عمليات التهريب وإلحاق الضرر بالمجتمعات والشباب.