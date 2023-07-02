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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

400 جنيه للبقري.. سوق الجلود ينتعش فى مصر

صدى البلد

أكد جمال السمالوطي رئيس غرفة دباغه الجلود باتحاد الصناعات ان اسعار الجلود الخلصة بالأضاحي سوف ترتفع بنسبة 200٪ بسبب نقص المعروض منها بنسبة 50٪ خلال موسم عيد الاضحى، حيث انخفض عدد الأضاحى الناتج عن زيادة أسعار اللحوم

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واضاف السمالوطى فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ان ارتفاع اسعار المواشي والاغنام الخاصة بالاضحية ادى الى عزوف عدد كبير من المستهلكين عن اداء الاضحية ، الامر الذى سينعكس بالسلب على قطاعى الجلود ودباغه الجلود ، حيث سيؤدى ذلك الى نقص المعروض من الجلود، الامر الذى سيجعل هناك زيتدة فى اسعار المنتجات الجلدية 

وحول اسعار الجلود خلال الموسم الحالى ، اكد السمالوطى أن سعر الجلد البقري سجل 400 جنيه مقارنه ب100 جنيه العام الماضي ، والجاموسي يتراوح سعر الجلد الجاموسي من 300 إلى 350 جنيهًا مقارنه ب150 جنيها، وجلود الأغنام تبدأ من 10 و15 جنيها.

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