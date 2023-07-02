حكايات من دفتر حياة الشاعر محمود قرني

يعتبر الشاعر محمود قرني الذي وافته المنية صباح اليوم، واحدا من أبرز شعراء الحركة الشعرية العربية والمصرية في الوقت الراهن، فهو شاعرا عظيما مجددا مؤثرا في حركة الشعر العربي.

نشر محمود قرني عشرات المقالات حول الشعر، والسياسة، والرواية، والنقد الأدبي، والفنون التشكيلية، كما شارك في العديد من المهرجانات الشعرية العربية، والدولية مثل: مهرجان أصوات المتوسط بفرنسا، مهرجان جرش، مهرجان الشعر العربي الثالث بالمغرب، وأسبوع الثقافة المصرية بالكويت.

من أبرز اصداراته الشعرية: حمامات الإنشاد، خيول علي قطيفة البيت، هواء لشجرات العام، طرق طيبة للحفاة، الشيطان في حقل التوت، أوقات مثالية لمحبة الأعداء، قصائد الغرقي، لعنات مشرقية.

ولد محمود قرني عام 1961 في مدينة الفيوم، وأقام في القاهرة، بعدما حصل على درجة الليسانس في القانون، من جامعة القاهرة 1985.

أسس قرني مع آخرين ملتقى قصيدة النثر بالقاهرة لدورتين متصلتين في 2009 و 2010 بمشاركة أكثر من أربعين شاعرا عربيا، كما أسس جماعة شعراء "غضب" المعنية بقصيدة النثر ، كما شارك في تأسيس العديد من الفعاليات الثقافية.

ويعد الشاعر محمود قرني، يعد أحد أبرز شعراء جيل الثمانينيات من القرن العشرين في القصيدة العربية، حاصل على درجة ليسانس في القانون من جامعة القاهرة، عمل بالمحاماة لفترة وجيزة، وشارك في العديد من مهرجانات الشعر العربية والدولية، مثل: مهرجان الشعر العربي الثالث بالمغرب، ومهرجان جرش، وأسبوع الثقافة المصرية بالكويت.

و حصل الشاعر محمود قرني على عضوية عدد من المؤسسات، منها: عضوية اتحاد الكتاب، عضوية أتيليه القاهرة للكتاب والفنانين، عضوية مجلس أمناء كرمة بن هانئ- إلا أنه استقال منه، كما حصل أيضًا على عضوية بيت الشعر التابع لوزارة الثقافة.