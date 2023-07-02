عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة وزراء فرنسا تدين الهجوم على منزل رئيس بلدية "لاي ليه روز"

صدى البلد

 دانت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، اليوم الأحد الهجوم على منزل فانسان جونبران، رئيس بلدية لاي ليه روز بضواحي باريس (في مقاطعة "فال دو مارن" -شمال فرنسا) وذلك بسيارة مشتعلة قادها عدد من مثيري الشغب لداخل المنزل. 


ووفقا لبيان لقصر "ماتينيون" (المقر الرسمي لرئيس الحكومة الفرنسية) ، أدانت رئيسية الحكومة هذه الواقعة التي وصفتها ب"غير المقبولة" معربة عن دعمها الكامل لرئيس بلدية لاي ليه روز وأقاربه. 


وبعثت بورن رسالة إلى جونبرون ولعائلته الذين ما زالوا في حالة صدمة وأكدت أنه سيتم ملاحقة منفذي هذا الهجوم ومحاكمتهم بكل حزم. 


وكان منزل رئيس بلدية لاي ليه روز ، الضاحية التي تقع إلى الجنوب من العاصمة باريس قد تعرض الليلة الماضية، لهجوم بسيارة مشتعلة بهدف إشعال النار في المنزل. 
 

ووقع الهجوم الساعة الواحدة والنصف صباحا، بينما كان جونبرون في مقر البلدية لمتابعة تطورات أحداث العنف في مدينته، حاول أشخاص اقتحام منزله بسيارة مشتعلة وتمكنوا من ذلك لكن حائط صغير منع وصول السيارة إلى داخل المنزل حيث كانت زوجته وطفليه (في الخامسة والسابعة من العمر) بداخله، وفروا من الباب الخلفي ولكن تعرضت الزوجة لكسر في ساقها أثناء محاولة الفرار، واستهدفهم المهاجمون بمقذوفات نارية.
 

وفي هذا الصدد، أعلن مكتب المدعي العام في كريتيل (جنوب شرق باريس) فتح تحقيق في قضية "محاولة قتل". 
ووفقا لمصدر مطلع، لم يتم حتى الآن إلقاء القبض على مرتكب أو مرتكبي هذا الهجوم وجاري البحث عنهم.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

بسبب بوست الخروف.. قناة cbc تحيل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

قبل مرور ساعة.. إجابات الفيزياء والتاريخ في كل جروبات الغش

بعد نشر إعلان وفاة إسلام حافظ.. أول تعليق من زوجته جيهان خليل

تهريج.. كريم شحاتة: إيقاف نجم الزمالك بسبب احتفال خادش للحياء

جار الحل.. شاومينج ينشر اجابات امتحان الفيزياء على تليجرام

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

ترشيحاتنا

روسيا تحبط أنشطة تخريبية أوكرانية في دونيتسك

طرق طيبة للحفاة.. تعرف على أهم الإصدارات الشعرية لـ محمود قرني

سعر ومواصفات هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد

روسيا : أوكرانيا كيان وهمي لا وجود له

عايزني فتاة ليل.. صباح تشكو زوجها: قالي انتي خدامة ليا

رضوى الشربيني في ورطة بسبب الراجل خروف.. وهذه العقوبة في انتظارها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحويلها للتحقيق.. شاهد أجرأ إطلالات رضوى الشربيني وضعتها في مأزق

وشه وحش عليها.. شاهد جامب سوت رضوى الشربيني قبل تحويلها للتحقيق

البنات بتحب الخروف.. القصة الكاملة وراء تحويل رضوى الشربيني للتحقيق

نفسي أموت هنا.. أخر ما نطق به الحاج المصري على عرفات قبل وفاته

فيديو

اخرسي.. أحمد سعد يهين تونسية بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

من الألف للياء.. تفاصيل القبض على جزار المونوريل

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ