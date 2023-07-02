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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرحة بين الطلاب لسهولة امتحان الفيزياء وتباين الآراء حول التاريخ بالمنوفية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة في محافظة المنوفية عقب الانتهاء من امتحان مادة الفيزياء لتمحي دموع امتحان مادة الكيمياء بين طلاب الصف الثالث الثانوي في مراكز المحافظة.

وقالت الطالبة أسماء علاء أمام مدرسة الثانوية بنات بشبين الكوم ، أن امتحان الفيزياء جاء مباشرا وسهلا وكان به بعض الجزئيات للطلاب المتميزة ولكن في مجمله قضي علي صعوبة امتحان الكيمياء.

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واكدت ميار مصطفي ، أن امتحان الفيزياء كان به بعض الجزئيات الصعبة ولكن اسهل من امتحان مادة الكيمياء.

فيما تباينت آراء الطلاب حول امتحان مادة التاريخ واختلفت الآراء حول سهولة الامتحان أو صعوبته.

وتابعت شيماء احمد، أن امتحان التاريخ كان به بعض الجزئيات الصعبة وليس مباشرا ويحتاج الي تفكير للوصول إلي الإجابة.

واضافت يوستينا جورج، أن الامتحان به بعض الجزئيات السهلة ولكن به اجزاء للطلاب المتميزة ولكنه يختلف عن امتحانات السنوات الماضية حيث أنه ليس مباشر.

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