مش هنشوف خير.. ميدو يهاجم عامر حسين وجمال علام.. شاهد

شارك اللاعب أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك سابقا تغريدة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر".

وكتب ميدو:"‏صباح الخير اوعوا إجازة العيد تنسيكم إن طول عمر ما في ‎#عامر_حسين و ‎#جمال_علام بيفكروا لاصلاح وتطوير الكرة المصرية وموجودين على رأس الكرة المصرية ان احنا مش هنشوف خير وهنفضل نتراجع في كرة القدم..".

وأكمل:"والله ما في اي مشكلة شخصية معاهم بس لازم الناس دي تختفي من على الساحه ونجيب شباب مثقفة بتفهم تدير الكورة في مصر..".

واحتفل أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، بذكري زواجه الـ21، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر ميدو صورة من حفل زفافه، وعلق كاتبًا: “الف مبروك عليكي دخلتي ليفيل الوحش النهاردة 21 سنة جواز الله يكون في عوني”.