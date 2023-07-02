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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة عبرية: إسرائيل تخشى تشكيل ميليشيات من المستوطنين لمهاجمة الفلسطينيين

مستوطن مسلح
مستوطن مسلح

قالت القناة الـ13 العبرية، إن أجهزة إسرائيل الأمنية باتت تخشى من تشكيل المستوطنيين ميليشيات مسلحة لتنفيذ جرائم بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى أن اشتراك حوالي 150 مستوطنا في الهجوم على قرية ترمسعيا قبل أيام وإحراق العشرات من المنازل، شكل ناقوس خطر.

وأضافت القناة إن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين يتم في ظل تجاهل الحكومة ذلك، إذ تم تقييد يد الشرطة بتعليمات من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير .

وأوضحت القناة إن ميليشات المستوطنين التي تطلق علة نفسها "فتية التلال" و"تدفيع الثمن" لها تمثيل في الكنيست عبر وزراء وأعضاء كنيست كانوا على رأس هذه الميليشيات، بينهم بن غفير، ووزير المالية بتسليئيل سموتريتش، واللذين سبق أن تم اعتقالهما على خلفية قيادتهم الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة.

وأشارت الصحيفة إلى ان هنالك خشية حقيقية لدى الدوائر الأمنية من بروز تشكيلات مسلحة كبيرة في صفوف المستوطنين؛ من شأنه دفع الغالبية الصامتة من الفلسطينيين في الضفة لمواجهتهم.

وزعمت القناة العبرية أنه "على الرغم من مساعي حركة حماس المستمرة لاستنهاض الشارع الفلسطيني في الضفة، إلا أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين غير معنيين بالعنف، بيد أن أعمالًا مماثلة من جانب المستوطنين ستسهم في دفع الجمهور الفلسطيني اللامبالي حالياً نحو مواجهة المستوطنين".

وأكدت القناة أن حكومة الاحتلال تمنح غطاءً لتشكيل ميليشيا مسلحة للمستوطنين في الضفة، إذ هاجم العشرات من المسلحين قرى أم صفا وترمسعيا وعوريف مؤخرًا، في ظل عجز الحكومة عن إصدار بيان إدانة بعد أن سعى وزير الجيش يوآف جالانت للحصول على دعم الوزراء لبيان مماثل، إلا أنه أخفق في إقناعهم.

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