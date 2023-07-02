مصرع سيدة وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسيوط

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 7 أشخاص آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الجديدة وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي ونقل المصابين لتلقي العلاج.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أسيوط الجديدة يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الجديدة ووجود حالة وفاة ومصابين.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب سيارة ربع نقل وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة 7 أشخاص تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.