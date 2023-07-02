ميدو لـ أحمد دياب: الموسم القادم سيحكم عليك الجميع بالنجاح أو الفشل

قدم اللاعب أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، نصيحة ل أحمد دياب للموسم القادم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات"تويتر".

وكتب ميدو:"نصيحة لصديقي ‎#احمد_دياب الموسم القادم الفصل الموسم الذي سيحكم عليك فيه الجميع سواء بالنجاح أو الفشل".

وأكمل:"التغيير واجب كمطلوب دوري منظم عادل على الجميع..مطلوب تغيير في كل شئ مطلوب وجوه جديدة مثقفة تعرف تدير..لا للمجاملات وتأييف جدول المباريات على الكيف..لا لاص اي العقول المتحجرة!!".

ويذكر أنه قد احتفل أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، بذكري زواجه الـ21، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر ميدو صورة من حفل زفافه، وعلق كاتبًا: “الف مبروك عليكي دخلتي ليفيل الوحش النهاردة 21 سنة جواز الله يكون في عوني”.