الخارجية: خالص التعازي لحكومة وشعب كينيا الشقيقين في ضحايا حادث طريق ناكورو-كيريشو

أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التعازى إلى حكومة و شعب كينيا الشقيقين في ضحايا حادث سير طريق ناكورو-كيريشو المأسوى غرب البلاد.
كما أعرب السفير أحمد أبو زيد عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التعازى إلى حكومة و شعب كينيا الشقيقين في ضحايا حادث سير طريق ناكورو-كيريشو المأسوى غرب البلاد.
كما أعرب السفير أحمد أبو زيد عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
ADVERTISEMENT