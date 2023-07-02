عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية: خالص التعازي لحكومة وشعب كينيا الشقيقين في ضحايا حادث طريق ناكورو-كيريشو

صدى البلد

أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التعازى إلى حكومة و شعب كينيا الشقيقين في ضحايا حادث سير طريق ناكورو-كيريشو المأسوى غرب البلاد.

كما أعرب السفير أحمد أبو زيد عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

بسبب بوست الخروف.. قناة cbc تحيل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

قبل مرور ساعة.. إجابات الفيزياء والتاريخ في كل جروبات الغش

بعد نشر إعلان وفاة إسلام حافظ.. أول تعليق من زوجته جيهان خليل

تهريج.. كريم شحاتة: إيقاف نجم الزمالك بسبب احتفال خادش للحياء

جار الحل.. شاومينج ينشر اجابات امتحان الفيزياء على تليجرام

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

موضوعات متعلقة

‎وزارة الخارجية تنظم زيارة لوفد من الدول الفرانكوفونية إلى جامعة سنجور

مساعد وزير الخارجية يطلع السويد على الفرص الاقتصادية والاستثمارية بمصر

الخارجية:تشكيل مجموعة عمل لمتابعة تداعيات حادث غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان

شكري: مصر ستواصل مساعيها مع الأطراف السودانية لوقف المواجهات والعودة إلى الحوار

وزير الخارجية يشارك في المؤتمر رفيع المستوى لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان

الاتحاد الأوروبي يعلن عن تقديم 20 مليون يورو لمصر لدعم اللاجئين السودانيين

الاتحاد الأوروبي: إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بـ حل الدولتين

شكري: بحثت مع مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تنويع مصادر الطاقة

ترشيحاتنا

روسيا تحبط أنشطة تخريبية أوكرانية في دونيتسك

طرق طيبة للحفاة.. تعرف على أهم الإصدارات الشعرية لـ محمود قرني

سعر ومواصفات هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد

روسيا : أوكرانيا كيان وهمي لا وجود له

عايزني فتاة ليل.. صباح تشكو زوجها: قالي انتي خدامة ليا

رضوى الشربيني في ورطة بسبب الراجل خروف.. وهذه العقوبة في انتظارها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحويلها للتحقيق.. شاهد أجرأ إطلالات رضوى الشربيني وضعتها في مأزق

وشه وحش عليها.. شاهد جامب سوت رضوى الشربيني قبل تحويلها للتحقيق

البنات بتحب الخروف.. القصة الكاملة وراء تحويل رضوى الشربيني للتحقيق

نفسي أموت هنا.. أخر ما نطق به الحاج المصري على عرفات قبل وفاته

فيديو

اخرسي.. أحمد سعد يهين تونسية بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

من الألف للياء.. تفاصيل القبض على جزار المونوريل

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ