الخارجية: خالص التعازي لحكومة وشعب كينيا الشقيقين في ضحايا حادث طريق ناكورو-كيريشو

أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التعازى إلى حكومة و شعب كينيا الشقيقين في ضحايا حادث سير طريق ناكورو-كيريشو المأسوى غرب البلاد.

كما أعرب السفير أحمد أبو زيد عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.