فرج عامر: فيفا بصدد الإعلان عن قواعد جديدة لتطوير كرة القدم

أعلن المهندس فرج عامر عن تقدم كرة القدم للمصرية خلال الفترة القادمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر: "كرة القدم سوف تتقدم كثيرا وتصبح اكثر اثارة واكثر اهدافا وستقضي علي اسلوب اضاعة الوقت قريبا جدا ، عندما تطبق الڤيڤا القواعد الجديدة التي أقرتها لتطوير كرة القدم وأهمها ايقاف الساعة عندما يتوقف اللعب".

ويذكر أنه قد أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة باللاعب إبراهيم عادل نجم منتخب مصر الأولمبي.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: أهم صفقة للاعب مصري يتمني الأهلي أن يعقدها هي إبراهيم عادل جناح فيوتشر ونجم منتخب الشباب.