معاداة للسامية.. أول تعليق من نتنياهو على أحداث فرنسا

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على أعمال الشغب في فرنسا واستهداف النصب التذكاري لذكرى الهولوكوست في باريس.

وقال نتنياهو، بحسب وسائل إعلام عبرية، "إن الحكومة الإسرائيلية تنظر بقلق إلى مظاهر معاداة السامية وموجات معاداة السامية التي تجتاح فرنسا"

وأعرب نتنياهو عن استيائه العميق من تدهور الأوضاع في فرنسا حد الانزلاق إلى أعمال وصفها بأنها معادية للسامية.

وقال نتنياهو "إن الحكومة الإسرائيلية تنظر بقلق إلى مظاهر معاداة السامية وموجات معاداة السامية التي تجتاح فرنسا. نشهد اعتداءات على أهداف يهودية وندين هذه الاعتداءات. نحن ندعم الحكومة الفرنسية في حربها ضد آفة معاداة السامية".

وتشهد فرنسا ثورة غضب واستياء عميقين من قبل سكان الضواحي المهملين والذين خرجوا في أكثر من موقع أمس، فور انتشار خبر مقتل فتى على يد شرطي.