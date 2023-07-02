عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معاداة للسامية.. أول تعليق من نتنياهو على أحداث فرنسا

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على أعمال الشغب في فرنسا واستهداف النصب التذكاري لذكرى الهولوكوست في باريس.

وقال نتنياهو، بحسب وسائل إعلام عبرية، "إن الحكومة الإسرائيلية تنظر بقلق إلى مظاهر معاداة السامية وموجات معاداة السامية التي تجتاح فرنسا"

وأعرب نتنياهو عن استيائه العميق من تدهور الأوضاع في فرنسا حد الانزلاق إلى أعمال وصفها بأنها معادية للسامية.

وقال نتنياهو "إن الحكومة الإسرائيلية تنظر بقلق إلى مظاهر معاداة السامية وموجات معاداة السامية التي تجتاح فرنسا. نشهد اعتداءات على أهداف يهودية وندين هذه الاعتداءات. نحن ندعم الحكومة الفرنسية في حربها ضد آفة معاداة السامية".

وتشهد فرنسا ثورة غضب واستياء عميقين من قبل سكان الضواحي المهملين والذين خرجوا في أكثر من موقع أمس، فور انتشار خبر مقتل فتى على يد شرطي.

بنيامين نتنياهو حكومة الاحتلال الإسرائيلية أعمال الشغب في فرنسا النصب التذكاري لذكرى الهولوكوست باريس فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

6 نقط وخسارة| 4 عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من قمة الأهلي.. تفاصيل المادة 51

بسبب بوست الخروف.. قناة cbc تحيل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق

قبل مرور ساعة.. إجابات الفيزياء والتاريخ في كل جروبات الغش

تهريج.. كريم شحاتة: إيقاف نجم الزمالك بسبب احتفال خادش للحياء

بعد نشر إعلان وفاة إسلام حافظ.. أول تعليق من زوجته جيهان خليل

ترشيحاتنا

أسئلة غير مباشرة.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان التاريخ

التعليم ترد على شكاوى صعوبة امتحان تاريخ الثانوية العامة :مطابق للمواصفات

السعودية.. وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز

عائد مدفوع مقدما.. شهاده "اختيارك" من بنك التنمية الصناعية "IDB"

أطلق النار عليه .. حقائق مرعبة يكشفها صديق نائل المقتول برصاص الشرطة الفرنسية

تهديد للحق في الاحتجاج .. بريطانيا تسمح للشرطة بسلطة فض التظاهرات الثابتة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنف ودمار باريس.. هذا ما فعلته العنصرية بأهم دول السياحة العالمية

عادات نفعلها في الصيف تسبب مرضا جلديا خطيرا.. احذروها

الأهلي ماركة عالمية.. سطلانة تغزو معقل ريال مدريد.. تفاصيل بالصور

غرائب العيد.. خناقة في الساحل بالمايوهات وجزار المونوريل وعجل نط من البلكونة

فيديو

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

استمر 10 أيام.. حريق قرية بسوهاج يتجدد كلما انطفأ ويلتهم المنازل والمحاصيل

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

من الألف للياء.. تفاصيل القبض على جزار المونوريل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ